Единороссы выдвинули Хабирова на пост главы Башкирии
Согласно решению политсовета местного отделения партии, в
бюллетень также были включены кандидатуры депутата Госдумы Зарифа Байгускарова,
главы башкортостанского отделения "Опоры России" Ляйсан Николаевой и
заместителя председателя правительства – министра ЖКХ республики Бориса
Беляева.
Претенденты провели встречи с секретарями первичных отделений "Единой России", представили свои программы и ответили на вопросы. В итоге за Радия Хабирова проголосовали большинство делегатов партийной конференции – 264 из 323.
Временно исполняющий обязанности главы Башкирии поблагодарил собравшихся за оказанное доверие. Хабиров заверил, что при принятии решений будет советоваться с жителями региона.
"Каждый из вас уже видел мою работу и работу моей команды. В последующем в моей деятельности ничего не изменится", – обратился политик к однопартийцам.
В работе конференции приняли участие более 600 человек. Среди них – секретарь регионального отделения "ЕР" Константин Толкачев, депутаты Госдумы и регионального парламента.
По словам Толкачева, выборы должны быть проведены максимально честно и открыто. "Как уже неоднократно было отмечено, современный политический процесс динамичен и всегда подразумевает новые вызовы. Мы должны им соответствовать, быть востребованными и конкурентоспособными, ставить и решать максимальные задачи", – сказал он.
Радий Хабиров родился 20 марта 1964 года в деревне Сайраново в Башкирии. В свое время работал в Управлении президента России по внутренней политике, на должности главы городского округа Красногорск Московской области. С октября прошлого года – временно исполняющий обязанности главы Башкирии.
Напомним, что осенью этого года пройдут выборы в 45 субъектах Федерации. В 18 регионах будут выбирать высших должностных лиц, в 13 – депутатов заксобраний, в 22 – депутатов административных центров. В трех субъектах Федерации состоятся выборы руководителей административных центров, в 14 – в органы местного самоуправления. Также состоятся довыборы четырех депутатов Госдумы. По итогу будет замещен 38 231 мандат.
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