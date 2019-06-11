Единороссы выдвинули Хабирова на пост главы Башкирии

В Башкирии в ходе конференции местного отделения "Единой России" определен кандидат на пост руководителя республики. Абсолютное большинство делегатов проголосовали за временно исполняющего обязанности главы региона Радия Хабирова.



Согласно решению политсовета местного отделения партии, в бюллетень также были включены кандидатуры депутата Госдумы Зарифа Байгускарова, главы башкортостанского отделения "Опоры России" Ляйсан Николаевой и заместителя председателя правительства – министра ЖКХ республики Бориса Беляева.



Претенденты провели встречи с секретарями первичных отделений "Единой России", представили свои программы и ответили на вопросы. В итоге за Радия Хабирова проголосовали большинство делегатов партийной конференции – 264 из 323.

Временно исполняющий обязанности главы Башкирии поблагодарил собравшихся за оказанное доверие. Хабиров заверил, что при принятии решений будет советоваться с жителями региона.

"Каждый из вас уже видел мою работу и работу моей команды. В последующем в моей деятельности ничего не изменится", – обратился политик к однопартийцам.

В работе конференции приняли участие более 600 человек. Среди них – секретарь регионального отделения "ЕР" Константин Толкачев, депутаты Госдумы и регионального парламента.

По словам Толкачева, выборы должны быть проведены максимально честно и открыто. "Как уже неоднократно было отмечено, современный политический процесс динамичен и всегда подразумевает новые вызовы. Мы должны им соответствовать, быть востребованными и конкурентоспособными, ставить и решать максимальные задачи", – сказал он.

Радий Хабиров родился 20 марта 1964 года в деревне Сайраново в Башкирии. В свое время работал в Управлении президента России по внутренней политике, на должности главы городского округа Красногорск Московской области. С октября прошлого года – временно исполняющий обязанности главы Башкирии.

Напомним, что осенью этого года пройдут выборы в 45 субъектах Федерации. В 18 регионах будут выбирать высших должностных лиц, в 13 – депутатов заксобраний, в 22 – депутатов административных центров. В трех субъектах Федерации состоятся выборы руководителей административных центров, в 14 – в органы местного самоуправления. Также состоятся довыборы четырех депутатов Госдумы. По итогу будет замещен 38 231 мандат.