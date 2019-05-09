Лукашенко сделал громкое заявление о свержении власти
Лукашенко твердо убежден – мятежу в Белоруссии не бывать. "Нас невозможно наклонить и свергнуть, как сегодня это происходит в Венесуэле, как это вчера началось и продолжается в Сирии, в Ливии и других государствах. Мы это прошли, но благодаря нашему единству... мы спасли свою страну", — цитирует президента издание БЕЛТА.
Белорусский лидер подчеркнул, что следующему поколению не будут угрожать внутренние конфликты. "Мы все это пережили: и гибридные, и горячие столкновения, и попытку свергнуть конституционный строй и нынешнее руководство... Уже пережили", – резюмировал он.
Ранее сообщалось, что, судя по курсу политики Лукашенко, реального укрепления связей с Россией белорусский лидер не хочет. Как и в прежние годы, все "братское отношение" Батьки к Москве выражается в пафосных заявлениях и клятвенных гарантиях в вечной дружбе.
В Кремле сладким речам Лукашенко уже не верят. Бывший посол России в республике Михаил Бабич выявил множество не совсем законных схем, которые использует Минск. Помимо прочего, речь идет о контрабанде санкционных продуктов через Белоруссию.
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