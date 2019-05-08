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Политика

Спасшийся от мятежников Лукашенко срочно обратился к Путину

Александр Лукашенко. Фото: www.globallookpress.com
Аресты видных силовиков и чиновников в Белоруссии многие эксперты связывают с неудавшимся заговором против президента республики Александра Лукашенко. Несмотря на непростые отношения с Москвой, Батька обратился к президенту России Владимиру Путину.
прочитано 1778 раз

Обстановка в Минске сейчас непростая. Такое впечатление, что окружение Лукашенко поразила паранойя: все ищут заговорщиков, под подозрение могут попасть даже самые близкие к Батьке люди.

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Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

На этом фоне Лукашенко направил послание Путину. Впрочем, об арестах глава белорусского государства упоминать не стал. Он лишь поздравил российского коллегу с наступающим Днем Победы.

Лукашенко выразил уверенность, что память о Победе будет и впредь укреплять единство белорусов и россиян. Заявление главы республики звучит цинично, учитывая, что недавно в Белоруссии запретили проведение акции "Бессмертный полк".

По всей видимости, реального укрепления связей с Россией Лукашенко не хочет. Как и в прежние годы, все "братское отношение" Батьки к Москве выражается в пафосных заявлениях и клятвенных гарантиях в вечной дружбе.

Но в Кремле сладким речам Лукашенко уже не верят. Бывший посол России в республике Михаил Бабич выявил множество не совсем законных схем, которые использует Минск. Помимо прочего, речь идет о контрабанде санкционных продуктов через Белоруссию.

Аресты влиятельных чиновников в республике эксперты связывают с общим охлаждением в отношениях двух стран. Недавно был задержан бывший заместитель Союза безопасности Белоруссии Андрей Втюрин – один из ближайших соратников Лукашенко. Официальная причина – взятка от некой российской структуры "Г".

По некоторым сведениям, Втюрин вместе с другими влиятельными силовиками входил в число заговорщиков. Как отмечает Telegram-канал "Трыкатаж", у мятежников было несколько вариантов действий: от уговора Лукашенко добровольно покинуть кресло президента до физического устранения белорусского лидера.

Автор: Федор Лопырев8 мая 2019, 13:30
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как живет ушлый скандалист Лукашенко

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
писака лопырёв что Вы употребляете?когда пишете <цензура>,прекращайте с дурью плохо влияет на башку с пальца сасёте инфу выходит бред это галюники
1

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