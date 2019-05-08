Спасшийся от мятежников Лукашенко срочно обратился к Путину
Обстановка в Минске сейчас непростая. Такое впечатление, что
окружение Лукашенко поразила паранойя: все ищут заговорщиков, под
подозрение могут попасть даже самые близкие к Батьке люди.
На этом фоне Лукашенко направил послание Путину. Впрочем, об арестах глава белорусского государства упоминать не стал. Он лишь поздравил российского коллегу с наступающим Днем Победы.
Лукашенко выразил уверенность, что память о Победе будет и впредь укреплять единство белорусов и россиян. Заявление главы республики звучит цинично, учитывая, что недавно в Белоруссии запретили проведение акции "Бессмертный полк".
По всей видимости, реального укрепления связей с Россией Лукашенко не хочет. Как и в прежние годы, все "братское отношение" Батьки к Москве выражается в пафосных заявлениях и клятвенных гарантиях в вечной дружбе.
Но в Кремле сладким речам Лукашенко уже не верят. Бывший посол России в республике Михаил Бабич выявил множество не совсем законных схем, которые использует Минск. Помимо прочего, речь идет о контрабанде санкционных продуктов через Белоруссию.
⚠️Арестован экс-начальник охраны Лукашенко, бывший замсекретаря Совбеза Белоруссии Андрей Втюрин. Он был задержан с поличным при получении взятки почти в $150 тыс. от «представителя ����коммерческой структуры "Г, сообщается на сайте КГБ страны. Последний также находится под стражей pic.twitter.com/OScm3OsNGP— АлексАНдр С. Но (@ANo1505) 4 мая 2019 г.
Аресты влиятельных чиновников в республике эксперты связывают с общим охлаждением в отношениях двух стран. Недавно был задержан бывший заместитель Союза безопасности Белоруссии Андрей Втюрин – один из ближайших соратников Лукашенко. Официальная причина – взятка от некой российской структуры "Г".
По некоторым сведениям, Втюрин вместе с другими влиятельными силовиками входил в число заговорщиков. Как отмечает Telegram-канал "Трыкатаж", у мятежников было несколько вариантов действий: от уговора Лукашенко добровольно покинуть кресло президента до физического устранения белорусского лидера.
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