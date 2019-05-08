"Похоже, слег": Лукашенко внезапно исчез
Глава Белоруссии Александр Лукашенко загадочно исчез из поля зрения СМИ почти на неделю. Как отмечает Telegram-канал "Расстрига", в последний раз президент появлялся у всех на глазах во время открытия второй взлетно-посадочной полосы в Национальном аэропорту "Минск". Мероприятие проходила 3 мая. С тех пор Лукашенко в публичном пространстве не видели.
В Сети пользователи строят предположения: "Серьезно болен?","Похоже, слег", "Наверное, в санатории отдыхает", "С Бабичем чай попил", – пишут они.
В то же время белорусские СМИ со ссылкой на источники отмечают, что Лукашенко действительно в последнее время испытывает проблемы со здоровьем. Украинское издание Obozrevatel пишет, что президент Белоруссии сейчас проходит медицинские обследования и процедуры. Другие подробности не уточняются.
Ранее сообщалось, что против Лукашенко был подготовлен заговор. Его "сплел" теперь уже бывший заместитель госсекретаря Союза безопасности Белоруссии Андрей Втюрин. Долгое время он считался одним из главных приближенных Лукашенко.
Козни против Батьки строили и несколько высокопоставленных офицеров министерств обороны и внутренних дел, утверждает Telegram-канал "Трыкатаж". "Цель заговора – недопущение нового президентского срока для Лукашенко, которого заговорщики считают главным и единственным препятствием для нормального развития Беларуси", – пишут авторы.
По их словам, политическая подоплека в мотивах организаторов отсутствует. Якобы они хотели оставить внешнеполитический курс Лукашенко прежним.
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