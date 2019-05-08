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Политика

"Похоже, слег": Лукашенко внезапно исчез

Александр Лукашенко. Фото: www.globallookpress.com
Александр Лукашенко "потерялся". СМИ пишут, что главу государства уже почти неделю не видели на публике.
прочитано 8104 раза

Глава Белоруссии Александр Лукашенко загадочно исчез из поля зрения СМИ почти на неделю. Как отмечает Telegram-канал "Расстрига", в последний раз президент появлялся у всех на глазах во время открытия второй взлетно-посадочной полосы в Национальном аэропорту "Минск". Мероприятие проходила 3 мая. С тех пор Лукашенко в публичном пространстве не видели.

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Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

В Сети пользователи строят предположения: "Серьезно болен?","Похоже, слег", "Наверное, в санатории отдыхает", "С Бабичем чай попил", – пишут они.

В то же время белорусские СМИ со ссылкой на источники отмечают, что Лукашенко действительно в последнее время испытывает проблемы со здоровьем. Украинское издание Obozrevatel пишет, что президент Белоруссии сейчас проходит медицинские обследования и процедуры. Другие подробности не уточняются.

Ранее сообщалось, что против Лукашенко был подготовлен заговор. Его "сплел" теперь уже бывший заместитель госсекретаря Союза безопасности Белоруссии Андрей Втюрин. Долгое время он считался одним из главных приближенных Лукашенко.

Козни против Батьки строили и несколько высокопоставленных офицеров министерств обороны и внутренних дел, утверждает Telegram-канал "Трыкатаж". "Цель заговора – недопущение нового президентского срока для Лукашенко, которого заговорщики считают главным и единственным препятствием для нормального развития Беларуси", – пишут авторы. 

По их словам, политическая подоплека в мотивах организаторов отсутствует. Якобы они хотели оставить внешнеполитический курс Лукашенко прежним.

8 мая 2019, 08:34
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как живет ушлый скандалист Лукашенко

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Голос Либеральной Мысли
Ответить
Грядущий русский царь пришел. Вот он!
Александр Макадов
<цензура>

П.С.
Это не царь, а актер Яковлев Юрий - Ипполит Матвеевич.

Возрождение монархии Грядущий Царь 22 апреля 2019
<цензура>

П.С. 2
Вот это правильное ВИДЕО, Царь придет когда Русь будет ГОРЕТЬ В ОГНЕ !
ВОЙНА - ОГОНЬ - МИЛЛИОНЫ ТРУПОВ - ПОКАЯНИЕ - СТРАДАНИЕ.
БЕЗЫСХОДНОСТЬ - ОТЧАЯНИЕ = ВЕРА+НАДЕЖДА+ЛЮБОВЬ
Аминь

П.С. 3
Новые Технологии
Если они не вредят душе человека
Если Всё за Вас будут делать Роботы
Кем тогда станут люди - ленивыми пузатиками!

Антихрист и грядущий Русский Царь
<цензура>

П.С.
Антихрист будет творить много чудес, и даже мнимое воскресение покойников, но это будет Фейк.
НЕ ДАНО ЕМУ ЭТО - ВОСКРЕСИТЬ ЛАЗАРЯ.
Бесы войдут в покойника и он начнет ходить...как Зомби на кладбище.
А люди подумают, что это душа этого человека в нем.
Так колдуны Вуду делают в Африке.
Голос Либеральной Мысли
Ответить
Почему заработок на Ютубе у некоторых очень большой, а мой заработок на Ютубе маленький?
Царь Тимур Байтерек
<цензура>

П.С.
А зачем Вам Царю много денег?
Стяжательство это грех!
Вам бы прибавку к пенсии.

Хотели увидеть лицо Царя? Смотрите!
Царь Тимур Байтерек 8 мая 2019 г.
<цензура>

П.С. 2
Важно, не как Царь выглядит, а как ОН руководит Русью Святой.
Чтобы, ОН не свою Волю показывал, а Господнюю Волю.

Может, мне тоже открыть Канал Царя на Ютубе?
ЕСЛИ Я ВЫЙДУ - ВАМ МАЛО НЕ ПОКАЖЕТСЯ!+!+!
Не готов я Ещё ... простите люди Добрые.
Стесняюсь
Виктория
Ответить
💋💋💋 Uщy мyжuk?, тyпо пoтр?хaтbся. Вот такое сообщение ты получишь посетив этот ресурс
➜ stripchat.ooo
Гость
Ответить
Можа Дась Бог да нячысьцiка адыйдзе гэта пачвара!
1

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