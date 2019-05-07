Свергнуть и убить: жуткие детали заговора против Лукашенко
В числе заговорщиков – теперь уже бывший заместитель
госсекретаря Союза безопасности Белоруссии Андрей Втюрин. Долгое время он
считался одним из главных приближенных Лукашенко.
Козни против Батьки плели также несколько высокопоставленных офицеров министерств обороны и внутренних дел, утверждает Telegram-канал "Трыкатаж". "Цель заговора – недопущение нового президентского срока для Лукашенко, которого заговорщики считают главным и единственным препятствием для нормального развития Беларуси", – пишут авторы.
По их словам, политическая подоплека в мотивах организаторов отсутствует. Якобы они хотели оставить внешнеполитический курс Лукашенко прежним.
Заговор имел кодовое название "Смена", сообщают авторы. У противников Лукашенко было несколько сценариев действий, первый из которых – заставить Батьку добровольно отказаться от власти.
⚠️Арестован экс-начальник охраны Лукашенко, бывший замсекретаря Совбеза Белоруссии Андрей Втюрин. Он был задержан с поличным при получении взятки почти в $150 тыс. от «представителя ����коммерческой структуры "Г, сообщается на сайте КГБ страны. Последний также находится под стражей pic.twitter.com/OScm3OsNGP— АлексАНдр С. Но (@ANo1505) 4 мая 2019 г.
Кроме того, утверждают авторы Telegram-канала, рассматривались варианты поддержки сильного альтернативного кандидата на выборах. Последние сценарии – самые радикальные: по словам авторов, не исключался военный переворот и физическое устранение Лукашенко.
"В рядах вооруженных сил планировалась большая работа", – сообщают эксперты.
Авторам Telegram-канала кажется реалистичной картина, при которой заговорщики рассчитывали сохранить геополитический статус Белоруссии, но с президентом, способным укреплять отношения с соседними странами, а не разрушать их. "Нет никакого другого способа добиться ухода Лукашенко с поста президента. Законные процедуры смены лидера не дадут ничего", - пишут эксперты.
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