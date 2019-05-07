Свергнуть и убить: жуткие детали заговора против Лукашенко

Озвучены шокирующие детали несостоявшегося заговора против президента Белоруссии Александра Лукашенко. Рассматривались самые разные варианты, вплоть до физического устранения лидера братской республики, сообщают эксперты со ссылкой на источники в госорганах.



В числе заговорщиков – теперь уже бывший заместитель госсекретаря Союза безопасности Белоруссии Андрей Втюрин. Долгое время он считался одним из главных приближенных Лукашенко.



Козни против Батьки плели также несколько высокопоставленных офицеров министерств обороны и внутренних дел, утверждает Telegram-канал "Трыкатаж". "Цель заговора – недопущение нового президентского срока для Лукашенко, которого заговорщики считают главным и единственным препятствием для нормального развития Беларуси", – пишут авторы.

По их словам, политическая подоплека в мотивах организаторов отсутствует. Якобы они хотели оставить внешнеполитический курс Лукашенко прежним.

Заговор имел кодовое название "Смена", сообщают авторы. У противников Лукашенко было несколько сценариев действий, первый из которых – заставить Батьку добровольно отказаться от власти.

⚠️Арестован экс-начальник охраны Лукашенко, бывший замсекретаря Совбеза Белоруссии Андрей Втюрин. Он был задержан с поличным при получении взятки почти в $150 тыс. от «представителя ����коммерческой структуры "Г, сообщается на сайте КГБ страны. Последний также находится под стражей pic.twitter.com/OScm3OsNGP — АлексАНдр С. Но (@ANo1505) 4 мая 2019 г.

Кроме того, утверждают авторы Telegram-канала, рассматривались варианты поддержки сильного альтернативного кандидата на выборах. Последние сценарии – самые радикальные: по словам авторов, не исключался военный переворот и физическое устранение Лукашенко.

"В рядах вооруженных сил планировалась большая работа", – сообщают эксперты.

Авторам Telegram-канала кажется реалистичной картина, при которой заговорщики рассчитывали сохранить геополитический статус Белоруссии, но с президентом, способным укреплять отношения с соседними странами, а не разрушать их. "Нет никакого другого способа добиться ухода Лукашенко с поста президента. Законные процедуры смены лидера не дадут ничего", - пишут эксперты.