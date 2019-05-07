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Политика

Свергнуть и убить: жуткие детали заговора против Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: www.globallookpress.com
Озвучены шокирующие детали несостоявшегося заговора против президента Белоруссии Александра Лукашенко. Рассматривались самые разные варианты, вплоть до физического устранения лидера братской республики, сообщают эксперты со ссылкой на источники в госорганах. 
прочитано 3538 раз

В числе заговорщиков – теперь уже бывший заместитель госсекретаря Союза безопасности Белоруссии Андрей Втюрин. Долгое время он считался одним из главных приближенных Лукашенко.

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Козни против Батьки плели также несколько высокопоставленных офицеров министерств обороны и внутренних дел, утверждает Telegram-канал "Трыкатаж". "Цель заговора – недопущение нового президентского срока для Лукашенко, которого заговорщики считают главным и единственным препятствием для нормального развития Беларуси", – пишут авторы.

По их словам, политическая подоплека в мотивах организаторов отсутствует. Якобы они хотели оставить внешнеполитический курс Лукашенко прежним.

Заговор имел кодовое название "Смена", сообщают авторы. У противников Лукашенко было несколько сценариев действий, первый из которых – заставить Батьку добровольно отказаться от власти.

Кроме того, утверждают авторы Telegram-канала, рассматривались варианты поддержки сильного альтернативного кандидата на выборах. Последние сценарии – самые радикальные: по словам авторов, не исключался военный переворот и физическое устранение Лукашенко.

"В рядах вооруженных сил планировалась большая работа", – сообщают эксперты.

Скриншот: Telegram-канал "Трыкатаж"

Авторам Telegram-канала кажется реалистичной картина, при которой заговорщики рассчитывали сохранить геополитический статус Белоруссии, но с президентом, способным укреплять отношения с соседними странами, а не разрушать их. "Нет никакого другого способа добиться ухода Лукашенко с поста президента. Законные процедуры смены лидера не дадут ничего", - пишут эксперты.

Автор: Федор Лопырев7 мая 2019, 15:01
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как живет ушлый скандалист Лукашенко

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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если правитель народный, действительно народный, всегда найдётся мразь строящая козни. вплоть до убийства. примеров много во все времена.
Гость
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Не верю...ни кому...
Гость
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Не батьку в обиду не дадим народ с президентом.
1

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