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Политика

В циничном плевке Белоруссии на память о Победе обвинили Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: www.globallookpress.com
Местные власти Витебска отказали в проведении шествия "Бессмертный полк" в городе. Аналитики считают, что подобное решение было принято с одобрения президента Белоруссии Александра Лукашенко.
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Акция "Бессмертный полк" каждый год объединяет сотни тысяч человек по всему миру, которые хотят почтить память своих предков, победивших в Великой Отечественной войне. Шествия потомков ветеранов с их портретами проходят во многих городах России, Европы и Америки. Однако в белорусском Витебске люди такой возможности оказались лишены.

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Организаторам в проведении акции отказали местные власти. Однако эксперты полагают, что администрация города действовала не самостоятельно, а с оглядкой на волю президента Белоруссии Александра Лукашенко, передает портал "Украина.ру". Дескать, белорусский президент вступил в конфликт с Россией и теперь использует любую возможность, чтобы насолить своему восточному соседу.

Впрочем, демаршем против памяти о Победе в Великой Отечественной войне отметилась не только Белоруссия. Тревожные новости поступили из города Актобе на севере Казахстана. Там местные власти также отказались проводить шествие "Бессмертного полка", передает РИА Новости. Причем свое решение они решили оправдать просьбами родственников ветеранов, а также желанием избежать заторов на улицах города. Более того, в администрации утверждают, что в местный исполнительный орган – акимат – и вовсе не поступало никакой заявки на проведение шествия.

"Безусловно, мы внимательно следим за этой информацией. Не всегда понятно, на чем конкретно основаны решения по отказу в проведении акций. Не хотелось бы поспешных выводов делать. Но, повторяю, мы очень внимательно за этим следим", – цитирует РИА ФАН пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Автор: Геннадий Куприянов6 мая 2019, 15:35
ФОТОРЕПОРТАЖ

"Бессмертный полк" прошел по Земле

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