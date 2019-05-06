Беглец Саакашвили выболтал секреты воюющего с Путиным Лукашенко
Во второй раз оказавшийся за бортом большой политики Михаил Саакашвили продолжает напоминать о себе благодаря громким заявлениям. На этот раз он решил поддержать президента Белоруссии Александра Лукашенко, у которого, по его словам, имеется явственный конфликт с Россией.
Своими ценными мыслями он поделился в интервью телеканалу "Белсат ТВ", существующему на деньги из Польши и Великобритании. "Факт остается фактом, что Лукашенко несколько раз в принципиальных моментах не сделал того, чего очень хотел Путин", – цитирует издание "ПолитНавигатор" Михаила Саакашвили.
Во-первых, речь идет о признании Южной Осетии и Абхазии. Во-вторых, о позиции Белоруссии по вопросу конфликта на Украине. Причем, если верить бывшему президенту Грузии, в обоих случаях Россия использовала не угрозы, давление или политический шантаж, а "пряник" – предложения о финансировании и другие экономические преференции.
Более того, Александр Лукашенко, идя против России, шел и против своего народа. Даже сам Саакашвили признает, что значительная часть белорусского общества настроена пророссийски. Таким образом, бывший президент Грузии невольно выдал секрет Александра Лукашенко – дескать, он не считается не только с экономическими и политическими интересами Белоруссии, но и с мнением собственных граждан.
"Мне кажется, что он делал это, исходя из высших интересов Белоруссии, исходя из каких-то принципов, которых он придерживается, и нельзя этого не отмечать", – заметил Михаил Саакашвили.
В мире сложилось неоднозначное отношение к Михаилу Саакашвили как к политику. С одной стороны, в Грузии признают некоторые его заслуги в деле реформирования государства. С другой – вернуться на родину он не может из-за уголовного преследования. Не забывают эксперты и о тяжелых последствиях военного конфликта, который развязал Саакашвили, находясь в должности президента.
Повторить восхождение на политический Олимп он попытался на Украине. Новый губернатор Одесской области запомнился гражданам подчас эпатажным поведением, конфликтами с центральной властью, бегством из страны и попытками прорваться через границу обратно.
Что же касается Александра Лукашенко, то о его проблемах с Россией говорилось уже давно. Некоторые эксперты считают, что политик стремится "защитить свою диктатуру", чем и объясняются его резкие выпады против восточного союзника, сомнительные заявления и резкие перестановки внутри правительства. Впрочем, аналитики уверены, что до открытого противостояния президент Белоруссии доводить не будет, а продолжит "шантажировать и лавировать", чтобы достичь своей цели.
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