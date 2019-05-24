Леру Кудрявцеву заподозрили в связи с вице-канцлером Австрии
Издание Osterreich Zeitung написало, что именно Лера Кудрявцева была той россиянкой, с которой Штрахе с помощником встречались на Ибице в 2017 году. Якобы, та захотела приобрести местное влиятельное издание Kronen Zeitung.
По данным прессы, австрийские политики пообещали собеседнице доступ к госконтрактам, если та на выборах окажет финансовую помощь Австрийской партии свободы (АПС). После обнародования видеозаписи переговоров Штрахе был вынужден подать в отставку.
Если изначально заявлялось, что загадочную россиянку звали Алена Макарова, то позже всплыло имя Леры Кудрявцевой. Телеведущая выразила негодование в своем Instagram, опровергнув свою связь со скандалом. Звезда пригрозила СМИ дойти до международных судов.
"Оказывается, я виновата в отставке канцлера Австрии. Думала, только у нас желтая пресса может позволить себе писать все, что угодно. Оказывается, нет. Одна из газет Osterreich Zeitung позволила себе вот такой вот материал. Ну что же, будем разбираться в международном суде", – написала телеведущая.
Поклонники предложили Лере Кудрявцевой с юмором отнестись к подобным новостям. "Лерчик, ты что, это ж круто!!! Ты ж смотри, какая ты влиятельная!!!", "Лера, пора и о Германии позаботиться, засиделись, однако, там", "Мертвое море знаете? Тоже Лера убила!", "Вот это уровень международной карьеры. Из-за тебя люди с постов летят", - высказались фолловеры Леры Кудрявцевой.
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