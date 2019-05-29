Не лезь: возмущенную Кудрявцеву бесцеремонно заткнули
Сейчас знаменитость отдыхает от трудовых будней в США. Ведущая проводит свой отпуск в солнечном Майами.
Возмущение Леры Кудрявцевой и желание бороться с изданием Österreich Zeitung собираются охладить и бесцеремонно нарушить ее планы придать инцидент широкой огласке. "Лера возвращается из отпуска в Майами 2 июня, после чего мы постараемся принять решение о целесообразности судебного разбирательства", – цитирует директора Леры Кудрявцевой Табриза Шахиди Ura.ru.
Как писали "Дни.ру", ранее телеведущая собиралась идти в международные суды из-за публикации в газете Österreich Zeitung. Издание обвинило Леру Кудрявцеву в сговоре с австрийским вице-канцлером. Якобы, Штрахе обсуждал с ней покупку издания Kronen Zeitung для влияния на ход выборов в 2017 году в обмен на доступ к строительным госконтрактам.
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