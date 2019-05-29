Не лезь: возмущенную Кудрявцеву бесцеремонно заткнули

Телеведущую намерены отговорить от судебного разбирательства с австрийской газетой, обвинившей ее в отставке вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе. Лера Кудрявцева настоящее время находится за пределами России.

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