Украина нанесла России подлый удар
В ходе своего выступления на 72-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве Ульяна Супрун призвала исключить Россию из Совета Безопасности ООН. По её мнению, Москва не соблюдает систему международного права, особенно, это касается отказа от вывода войск и командных структур с оккупированных украинских территорий и освобождения военнопленных и политических заложников, являющихся гражданами Незалежной.
Исходя из этого, ООН не должны терпеть присутствия России в Совете Безопасности. Такие жесткие меры должны продолжаться до тех пор, пока российские главы не будут следовать необходимым требованиям.
Помимо этого, украинский Министр добавила, что международные организации должны отказаться от российской валюты, иначе те станут "заложниками Кремля". И, в качестве поучительного примера другим "агрессивным" странам, Ульяна Супрун призвала ужесточить санкции против России.
Напомним, что Ульяна Супрун возглавляет Минздрав Украины с 2016 года. В феврале суд отстранил ее от должности, так как она превысила свой срок нахождения у власти и является гражданином Украины и США. Однако, спустя несколько дней ее восстановили в должности.
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