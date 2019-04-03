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Политика

Россия и Ангола развивают межпарламентское сотрудничество

Жоау Лоуренсу и Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru
Вячеслав Володин пригласил делегацию парламента Анголы на конференцию "Россия – Африка". Встреча пройдет в начале июля в Москве.

Продолжение: Депутаты держат на контроле реализацию нацпроектов
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Спикер Госдумы встретился с президентом Анголы Жоау Лоуренсу, который находится с визитом в Москве. Во время беседы Вячеслав Володин выразил надежду на развитие межпарламентских связей двух стран. Выходу на новый уровень сотрудничества поможет визит ангольских депутатов на конференцию "Россия – Африка".

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Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

"Отношения с депутатами парламента стран Африки динамично развиваются, и Ваш приезд – серьезный импульс для того, чтобы оно (развитие – Прим. ред.) было еще более динамичным", – обратился Володин к президенту Анголы. В свою очередь Жоау Лоуренсу оценил отношения между странами как стабильные.

После встречи со спикером ангольский лидер выступил на пленарном заседании Госдумы. Он подчеркнул, что народы России и Анголы традиционно связывает тесная дружба, несмотря на значительные изменения, которые произошли в мире за последние десятилетия. Лоуренсу отметил, что ряд вопросов нуждается в разрешении на международном уровне. Речь идет о борьбе с терроризмом, незаконным оборотом наркотиков, отмыванием денег.

Фото: duma.gov.ru

"В этих и других задачах Ангола будет рассчитывать на поддержку России", – заявил Лоуренсу и передал российским депутатам приветствие от народа своей страны.

Практика заслушивания лидеров государств прижилась в Госдуме VII созыва. Ранее на Охотном Ряду выступали президент Молдавии Игорь Додон, спикер нижней палаты парламента Индии Сумитра Махаджан, председатель Национального совета Словакии Андрей Данко, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, глава сербского парламента Майя Гойкович, президент Национального совета Австрии Вольфганг Соботка и председатель палаты депутатов итальянского парламента Роберто Фико.

Автор: Александр Комаров3 апреля 2019, 12:44

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