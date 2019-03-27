Госдума выстраивает диалог с исламским миром

Спикер нижней палаты Вячеслав Володин в среду, 27 марта, встретился с генеральным секретарем Всемирной исламской лиги, шейхом Мохаммедом Бин Абдул Карим аль-Иссой. Стороны обсудили развитие межнациональных и межконфессиональных отношений. Мохаммед аль-Исса высоко оценил усилия России по сохранению мира и согласия между разными этносами и религиями.



На встрече с Вячеславом Володиным Мохаммед Бин Абдул Карим аль-Исса выразил обеспокоенность растущей пропастью между культурами и цивилизациями. Россию он назвал примером страны, в которой многие народы и религии живут в согласии.



По словам генсека Всемирной исламской лиги, в этом огромная заслуга главы российского государства Владимира Путина. "Мы называем его мудрым президентом, он пользуется огромным народным авторитетом в восточных странах", – отметил шейх.

Кроме того, Карим аль-Исса высоко оценил роль Госдумы. Российский парламент он назвал сильным, развитым и разнообразным органом.

"Мы хотим поздравить Россию с таким парламентом, президентом и народом", – сказал шейх.

Вячеслав Володин поблагодарил гостя за позитивную оценку. По словам спикера, многонациональность и многоконфессиональность России – ее сильная сторона. "Мы делаем все, чтобы защитить права верующих, чтобы обеспечить гражданам изучение родного языка. Было бы правильно, чтобы по этому пути шли другие страны", – подчеркнул председатель нижней палаты.

Парламентарий отметил, что, хотя конфессии в России отделены от государства, последнее всячески помогает верующим, в том числе это касается восстановления храмов, мечетей. В качестве примера Володин привел Чечню. "На территории республики есть национальные школы, действуют мечети, православные храмы", – сказал спикер Госдумы.

Отметил Володин и поддержку, которую оказывает государство в паломничестве российских мусульман к святым местам в Саудовскую Аравию. Активное участие в нем стали принимать и жители Крыма, добавил председатель нижней палаты.

Продолжая тему полуострова, спикер отметил, что в Республике Крым три государственных языка – русский, украинский и крымско-татарский. "И при поддержке президента, после обращения к нему мусульман, проживающих на территории Крыма, строится мечеть в Симферополе", – подчеркнул Володин, заверив, что она будет одной из самых красивых в мире.

По словам спикера, будущее народов можно строить только на основании толерантного подхода, к тому же необходимо придерживаться принципа невмешательства в дела других стран. В противном случае может произойти то, что случилось в Ираке, Ливии, Сирии, сказал он.

Володин подчеркнул, что важно обсуждать эти вопросы в рамках международных конференций. "Это, в общем-то, тема, которую будете завтра обсуждать здесь, в Москве", – добавил законодатель.

В свою очередь Карим аль-Исса отметил, что Всемирная исламская лига ценит тесные связи с Россией и опыт нашей страны по сохранению мира и стабильности между конфессиями. "Считаем, что этот опыт войдет в историю межэтнических и межрелигиозных отношений всего мира", – подчеркнул генеральный секретарь.

В заключение Вячеслав Володин выразил надежду, что эта встреча не последняя. Он предложил Кариму аль-Иссе посетить другие российские города. Также спикер попросил передать слова признательности королю Саудовской Аравии Салману ибн Абдул-Азизу Аль Сауду за помощь в увеличении количества российских паломников к святым местам.

Всемирная исламская лига создана в 1962 году по инициативе Саудовской Аравии. Штаб-квартира организации находится в Мекке. Также есть филиалы в Медине, Эр-Рияде и Джидде. Лига занимается религиозной и культурно-просветительской деятельностью.

Международное сотрудничество – один из приоритетов в деятельности Госдумы седьмого созыва. Законодатели периодически встречаются с зарубежными коллегами, активно участвуют в работе международных форумов и конференций, помогают налаживать связи между странами. Успехи в межпарламентском сотрудничестве эксперты называют одним из главных достижений нынешнего депутатского корпуса.