Володин пригласил ливанцев на форум "Развитие парламентаризма"

В России с официальным визитом находится президент Ливана Мишель Наим Аун. Во вторник, 26 марта, он встретился со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. Стороны обсудили актуальную повестку международных отношений, прежде всего ситуацию на Ближнем Востоке и высказались за дальнейшее укрепление связей Москвы и Бейрута. Председатель нижней палаты пригласил ливанскую делегацию принять участие в форуме "Развитие парламентаризма", который пройдет в июле в российской столице.



Нынешний визит президента Ливана в Госдуму – первый в истории. На встрече с высокопоставленным гостем Вячеслав Володин выразил надежду, что этот диалог даст импульс развитию межпарламентского сотрудничества.



В свою очередь, Мишель Наим Аун отметил, что ливанская делегация намерена извлечь максимальную пользу из межпарламентских контактов двух стран и на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Для налаживания контактов и дальнейшего развития двусторонних отношений спикер Госдумы пригласил ливанскую делегацию посетить международный форум "Развитие парламентаризма", который пройдет в Москве 1-2 июля. "Чтобы мы могли через диалог лучше узнать друг друга", – сказал председатель нижней палаты.

Мишель Наим Аун ответил согласием и выразил желание познакомиться с российским парламентом поближе. По его словам, между законодательными органами наших стран много общего.

Обращаясь к Вячеславу Володину, глава Ливана выразил надежду, что спикер Госдумы посетит Бейрут с ответным визитом. "Который послужит дальнейшему укреплению дружбы", – подчеркнул он.

Одной из основных тем переговоров стала ситуация на Ближнем Востоке. Мишель Наим Аун прокомментировал признание президентом США Дональдом Трампом суверенитета Израиля над Голанскими высотами, которые считаются оккупированной территорией Сирии. Действия главы Белого дома президент Ливана назвал нарушением международного права.

"Лидер чужого государства не имеет права так распоряжаться чужими территориями", – сказал президент. По его словам, подобные шаги противоречат решениям Совбеза ООН.

Вячеслав Володин согласился с оценкой главы государства. По словам спикера нижней палаты, Соединенные Штаты своими действиями перечеркивают многолетние усилия по установлению мира и наносят ущерб глобальной безопасности.

Председатель Госдумы указал на игнорирование Вашингтоном диалога со всеми странами в рамках ООН. Действия Соединенных Штатов могут привести к войне всех против всех и верховенству права сильного, уверен спикер.

Россия, отметил председатель нижней палаты, сделала все, чтобы предотвратить катастрофу в Сирии. Володин подчеркнул, что Москва пришла в арабскую республику по приглашению ее законных властей и вместе с другими странами победила терроризм.

Несмотря на то, что мирная жизнь возвращается в Сирию, перед Ближним Востоком во весь рост стоит проблема беженцев. Миллионы людей были вынуждены покинуть родные места, большинство из них находятся в тяжелом положении. От войны сирийцы спасались в том числе в Ливане.

"Мы сталкиваемся с ужасающими последствиями сирийского кризиса и очень надеемся на то, что Россия окажет нам содействие в решении главной проблемы – возвращении в свои дома сирийских беженцев", - сказал ливанский лидер.

Вячеслав Володин поддержал проведение конференции в Бейруте по проблеме беженцев и ситуации на Ближнем Востоке.

"Предлагаю изучить возможность проведения в Бейруте конференции с участием представителей парламентов России, европейских стран, Турции, Ирана, Сирии по вопросу урегулирования ситуации, которая сложилась из-за действий США", - обратился спикер Госдумы к президенту Ливана.

Напомним, в Госдуме действует депутатская группа по связям с ливанскими парламентариями. А в Палате депутатов Ливана с прошлого года действует группа дружбы с Россией.

Международное сотрудничество – один из приоритетов в деятельности Госдумы седьмого созыва. Законодатели периодически встречаются с зарубежными коллегами, активно участвуют в работе международных форумов и конференций, помогают налаживать связи между странами. Успехи в межпарламентском сотрудничестве эксперты называют одним из главных достижений нынешнего депутатского корпуса.