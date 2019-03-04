Госдума активно взялась за реализацию послания президента
Он отметил, что реализация послания требует активной коммуникации с правительством, экспертами, администрацией главы государства. Такая работа уже началась, заявил Вячеслав Володин 4 марта в интервью телеканалу "Россия 24"
Председатель нижней палаты напомнил, что на рассмотрение депутатов уже внесен законопроект о так называемых ипотечных каникулах. "Мы не стали дожидаться формирования, если хотите, "дорожной карты", плана-графика", – отметил Володин. По его словам, ближайшие неделя-две уйдет на бумажную работу.
Спикер подчеркнул, что у депутатов уже были наработки по вопросам развития ипотечного кредитования. Сразу после выступления главы государства с посланием профильный думский комитет по финансовому рынку вместе с Советом Федерации подготовили законопроект.
"С Валентиной Матвиенко мы внесли этот законопроект и постараемся его уже рассмотреть на неделе", – сказал спикер Госдумы.
Кроме того, отметил он, депутаты будут выстраивать работу по другим направлениям, что позволит оперативно принимать решения, но при этом уйти от волокиты.
"И что самое главное, время будет сэкономлено", – добавил Володин.
Спикер также напомнил, что прошлогоднее послание парламентарии выполнили на 90%. Осталось принять 10 законопроектов, еще два ожидаются от правительства.
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