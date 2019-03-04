Володин обсудил отношения России и США с евангелистом Грэмом

Спикер Госдумы Вячеслав Володин встретился с президентом "Евангелистской ассоциации Билли Грэма" Франклином Грэмом. Стороны обсудили, среди прочего, российско-американские отношения.

Володин и Грэм говорили о возможности активизации контактов между Госдумой и американским Конгрессом, обсудили гуманитарные проекты и в целом состояние российско-американских отношений.

Франклин Грэм родился 14 июля 1952 года, его отец Билли Грэм – один из наиболее влиятельных американских религиозных деятелей, пастор баптистской церкви, проповедник, духовный советник американских президентов от Гарри Трумэна до Барака Обамы. В 80-90-е годы он не раз приезжал с визитами в СССР.

С 1979 года Франклин Грэм возглавляет благотворительную организацию "Сума самаритянина"; с 1989 года участвовал в работе "Евангелистской ассоциации имени Билли Грэма", в 2002 году стал ее президентом.

В 2015 году Грэм прилетал в Россию, он встречался с президентом Владимиром Путиным и патриархом Кириллом. За год до этой поездки в России он написал большую статью о Путине.

Призываю молиться о президенте России, защищающем традиционное христианство. Когда я был молодым человеком, мы переживали, что мир станет безбожным под влиянием коммунизма, но коммунизм пал, а безбожие никуда не делось.

Грэм так высказывался о встрече Путина и Трампа, прошедшей в июле 2018 года в Хельсинки: "Я бы скорее пошел на политический риск ради защиты мира, чем рисковал миром ради политических целей".





Американский евангелист глубоко переживает происходящие на Украине события. "Россия и Украина – соседи, многие русские живут на Украине, а многие украинцы живут в вашей стране. России нужна Украина, то же можно сказать и об Украине", – говорит Грэм.

Говоря про свою страну, Грэм напоминает, что у США есть 200 лет опыта демократии. Но демократия, по мнению евангелиста, подходит не всем: в Штатах она коррумпирована и работает с трудом.