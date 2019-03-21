Массовый уход губернаторов: Путина завалили отставками
Юрий Берг обратился к жителям Оренбуржья, поблагодарил их за
доверие и "колоссальную поддержку". Об отставке губернатора
сообщается на сайте областного правительства.
На заслуженный отдых Берг пока не собирается. По его словам, в каких бы должностях ни пришлось работать после ухода с поста губернатора, он будет отстаивать интересы Оренбуржья. "Горжусь, что являюсь оренбуржцем, жителем богатого и сильного региона – сердца Евразии", — цитирует главу региона "360".
Об отставке попросила Владимира Путина и руководитель Администрации Мурманской области Марина Ковтун. В Сети 21 марта появилось обращение, где она заявила, что участвовать в новых выборах не собирается. "Я сделала это для того, чтобы тот человек, который придет сюда, успел до сентября войти в курс дел, познакомиться с регионом", – цитирует чиновницу телеканал "Царьград".
Отставки губернаторов Ковтун фактически назвала полезными, отметив, что приветствует обновление власти. Глава региона призналась: решение далось тяжело, но кресло губернатора она покидает с "чувством удовлетворения и даже гордости".
Чиновница отметила, что прошение об отставке президент пока не подписал. Как и Берг, Ковтун после ухода с поста губернатора надеется продолжить карьеру в другом месте.
Ранее об уходе объявили главы Алтая и Калмыкии – Александр Бердников и Алексей Орлов. Руководитель сменился и в Челябинской области: вместо ушедшего в отставку Бориса Дубровского Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы региона бывшего первого замминистра энергетики Алексея Текслера.
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