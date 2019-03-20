Сделано заявление об отказе Зеленского от выборов
Если бы Вакарчук был кандидатом, я бы уступил ему, сказал Зеленский. Об участии солиста группы "Океан Эльзы" в президентских выборах на Украине говорили еще в 2017 году, тогда он пользовался достаточно высокой поддержкой электората.
По данным опросов, два года назад Вакарчук набирал 12,3 % поддержки избирателей. У действующего главы государства Петра Порошенко тогда был примерно такой же уровень поддержки, как и сейчас – 13,2 %, а у экс-премьера Юлии Тимошенко – 12,9%.
Святослав Вакарчук был активным участником Евромайдана. Впервые он появился в центре Киева после первой попытки разгона митингующих в ноябре 2013 года, позже выступал на майдане, исполняя свои песни.
Между тем на днях стало известно, что у Владимира Зеленского начались серьезные финансовые проблемы. СМИ писали, что сбежавший в Израиль олигарх Игорь Коломойский отказался от своего политического проекта в самый ответственный момент и перестал выделять деньги на предвыборную кампанию Зеленского.
На этом неудачи Зеленского не закончились: видеосервис YouTube заблокировал канал артиста. Утверждалось, что публикуемые там ролики дезинформируют пользователей и содержат спам.
До выборов президента Украины остается менее двух недель, голосование запланировано на 31 марта. В рейтингах популярности первое место занимает актер Владимир Зеленский, на второй позиции – действующий глава государства Петр Порошенко, третье место у лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко.
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