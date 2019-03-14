Неудачника Зеленского ждет бесславный конец

Вокруг Владимира Зеленского сгущаются тучи. Похожи, комику не быть президентом Украины, несмотря на высокие рейтинги.

Предвыборная гонка в Незалежной набирает обороты. Три главных кандидата борются за кресло президента не жалея сил. Но, вырвавшемуся около месяца назад в лидеры, Владимиру Зеленскому начинают активно вставлять палки в колеса. Если так пойдет и дальше, то на главном посту в стране останется Петр Порошенко, который сейчас занимает второе место в рейтингах популярности кандидатов.

Сегодня стало известно сразу о двух ударах по Зеленскому: YouTube заблокировал его канал, а олигарх Игорь Коломойский прекратил финансирование предвыборной кампании своего кандидата.

Американский видеосервис закрыл канал кандидата в президенты за нарушение условий использования. Аккаунт Зеленского заблокирован за многочисленные и серьезные нарушения: там обманывали и вводили в заблуждение пользователей, а также заваливали их спамом. В штабе комика при этом не сильно расстроились и пообещали, что скоро уладят все проблемы с администрацией YouTube.

Действительно, блокировка канала на видеохостинге не самая большая потеря для заявившего о своих президентских амбициях артиста. Его финансовый покровитель, миллиардер Игорь Коломойский, похоже, отказался от своего политического проекта в самый ответственный момент. В СМИ появилась информация о том, что сбежавший в Израиль олигарх перестал финансировать предвыборную кампанию Зеленского.





Об этом, в частности, сообщил экс-депутат Верховной рады Олег Царев. Он рассказал о том, что его коллега по парламенту пытался выйти на Зеленского с целью предложить ему финансирование. В процессе общения с окружением артиста выяснилось, что в штабе комика царит паника: Игорь Коломойский отказался финансировать Зеленского.

Если это действительно так, то главного кандидата в президенты ждут серьезные проблемы: ему не на что будет размещать рекламу в СМИ, ездить по стране и одаривать своих избирателей. Так что недавний взлет Зеленского на первую позицию в рейтингах популярности кандидатов теперь может обернуться таким же стремительным падением.





О том, что шансы Зеленского занять пост президента тают на глазах, говорит и неожиданный взлет популярности действующего президента Петра Порошенко. На днях он обогнал в рейтингах Юлию Тимошенко и уверенно закрепился на втором месте.

Если учесть, что у главы государства практически безграничный административный ресурс, то ему не составит большого труда пририсовать себе недостающие голоса избирателей. А уж если Порошенко и Зеленский окажутся во втором туре, то тут победа президента – вопрос решенный.





Также нельзя исключать и более серьезных действий власти в отношении артиста, ведь у нее за спиной большой опыт посадок. Взять хотя бы героя Украины Надежду Савченко, которую сначала с цветами встречали после того, как российский президент Владимир Путин даровал ей свободу, а потом, как только она заговорила о свержении режима Порошенко, сразу же упекли в тюрьму. Такую же операцию власть может провести и с Владимиром Зеленским, когда поймет, что его популярность невозможно будет компенсировать вбросами и махинациями при подсчете голосов.

Выборы президента Украины пройдут 31 марта, в них примут участие 39 кандидатов. В рейтингах популярности первое место занимает Владимир Зеленский, на второй позиции – Петр Порошенко, третье место у Юлии Тимошенко.