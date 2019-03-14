Неудачника Зеленского ждет бесславный конец

0
Новости Украины Крым Форум Выборы-2018 Госдума VII созыва

Самое читаемое

Путин врезал обнаглевшему Лукашенко по самому больному
"Старая кикимора": интимный снимок Лорак привел народ в бешенство
Раскрывший секрет ФСБ Путин довел украинцев до бешенства
"Предатели, иуды!": заявление о закрытии Крымского моста шокировало россиян
Реаниматологи колдуют над рожей Началовой
партнеры
Четверг 14 марта
Лента новостей
21:53
"Наконец Саша улыбается": Рудковская дала вдохнуть измученному коньками сыну
21:27
Эмбрионам Рынской предсказали непростую судьбу
21:02
Ампутация из-за гангрены: Началову убивает ее же лечение
20:40
Асмус рассмешила странным видео
20:02
В Омске мужчина задушил приятеля проводом
19:16
Казус на встрече с Путиным (видео)
19:12
В России посчитали самозанятых
19:09
"Все делаю, как она скажет": Престарелый Грачевский пляшет под дудку молодой жены
18:36
Жена и любовница под одной крышей: Шепелева поразила изворотливость известного актера
18:14
Муцениеце взялась за себя после слухов об изменах мужа
17:28
Травмированный Билан рассказал о своей "половой жизни"
17:12
Обливший грязью Пугачеву Васильев ответил за "слонопотамные ноги"
16:55
Утяшева призналась в любви лучшему мужчине во Вселенной
16:51
Под Ростовом бизнесмен травил клиентов шаурмой
16:43
Суд незаконно лишает имущества Олега Сорокина
16:02
Смертельный коктейль: подробности состояния умирающей Началовой
16:01
Башаров признался в любви к чужой жене
15:27
Принцесса Диана перешла дорогу королеве Елизавете II
15:07
Стареющая Барби: Кудрявцева припомнила Собчак обидные слова
14:48
Школьник спас брошенного матерью в 30-градусный мороз младенца
14:41
"Прокушены язык и щека": Вайкуле ударило током прямо на сцене
14:36
В Ставрополье ликвидировали двух террористов с гранатой
14:36
Володин пригласил в Думу медиков для обсуждения идеи о дефибрилляторах в общественных местах
14:25
Знаменитая супермодель поразила стройной фигурой в купальнике
14:16
На улице в Краснодаре нашли мертвыми женщину с ребенком
14:11
Расстреляли и задавили: кровавые подробности убийства главы мафии
14:05
Кира Найтли сыграла Despacito на собственных зубах (видео)
13:52
В Подмосковье столкнулись две фуры и микроавтобус
13:48
Как мошенники "вешают" кредиты на россиян
13:45
В Волгограде студентка уснула за рулем и протаранила остановку (видео)
13:41
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 14 марта 2019 года
13:39
"Факт смерти мозга при работающем сердце": почему Началову увезли в спецклинику
13:37
Названы вызывающие старение продукты
13:32
Дума приняла закон о наказании за преступное лидерство
13:31
Порошенко сравнил предателя Мазепу с Ганди и Вашингтоном
13:01
Житель Петербурга нашел у себя дома голый труп случайной знакомой
13:01
Виторган влез в похабные разборки Собчак и Шнурова
12:57
"Не могла ни ходить, ни дышать": Бабкина раскрыла правду о своем тяжелом состоянии
12:53
Автора "покушения на Киркорова" назвали сатириком года
12:29
Названа неожиданная причина высылки российского дипломата из Швеции
12:21
Седокова отказалась от карьеры певицы
12:15
Украинка отказалась целоваться с алкоголиком Порошенко
12:05
Последствия страшной аварии с автобусом под Москвой сняли на видео
11:48
Под Новгородом пенсионер шел встречать идущую с похорон жену и умер
11:46
Раскрыт секрет долгой жизни
11:44
Терешину распекли за кормление грудью на публике
11:43
"Хватит красть деньги моего мужа": взбешенная Кравец плюнула в лицо стриптизерше из "Дома-2"
11:32
Старый Кончаловский толкнул Высоцкую в объятия Домогарова
11:24
Под Москвой грузовик столкнулся с маршруткой
11:15
"Все достали до трусов": Воля угодил в передрягу
11:01
Пугачева приказала болтливым друзьям держать язык за зубами
11:00
Водитель пострадал в ДТП в Уфе
10:52
Солнцев раскрыл интимную тайну женившегося на молодой Цекало
10:49
Первый канал срочно изменил сетку вещания из-за певца-педофила
10:29
"Да, выносила другая женщина": эксперт о третьем ребенке Заворотнюк
10:25
Опубликовано шокирующее видео проседания на подъезде к Крымскому мосту
10:22
Нетребко изменилась до неузнаваемости
10:16
Мерзость и мракобесие: вдову Бодрова возмутили съемки "Брата-3"
09:57
В Петербурге посетительница магазина провалилась сквозь пол (видео)
09:52
Изменившуюся Ларису Гузееву сняли на видео
09:49
Беременная Маркл пропала без вести
09:12
"Моя дочка потеряла мать!": Панин сделал сенсационное заявление
09:06
"Галкин тупой": Садальский высказался об убийстве Киркорова
09:05
В Москве у безработной отобрали сумку с 20 миллионами
09:05
Триумфальный парад мюзиклов стартует в Москве
08:57
На нефтяном заводе в Венесуэле произошло два взрыва
08:44
В массовой аварии в Москве пострадали люди
08:39
В жилом доме в Кургане обрушилась стена
08:35
Новая напасть обрушилась на Юлию Началову
08:28
Загитова утерла нос спутавшейся с геем Медведевой
08:22
В Башкирии крыша ЗАГСа обвалилась перед женихом с невестой (видео)
08:07
Банк развития технологий и сбережений лишился лицензии
07:57
Вторую подозреваемую в убийстве барта Ким Чен Ына оставили под стражей
07:44
В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел масштабный сбой
07:36
"Очень трудно": Розенбаум рассказал о невосполнимой потере
06:40
В Минске официально объявили об отказе Лукашенко от власти
05:06
Страстное и взрослое: тренер исполнил давнее желание Загитовой
03:11
"Горошинки больше нет": звезда шоу "Дом-2" сообщила об очередном выкидыше
01:04
Модница Маркл появилась на публике в дешевых колготках
00:05
Нарядная Джоли вывела в свет неряшливых детей
23:14
Вот это поворот: Белоруссия признана "задницей мира"
22:00
Пьяница Порошенко отвесил звонкую оплеуху уголовнице Тимошенко
21:59
Бдительная мать спасла Глюк'oZу от педофила
21:53
В Удмуртии мужчина вспорол собутыльника
21:43
В Тюмени пьяный водитель попался с пакетом марихуаны
21:43
Хриплая Барановская метит в певицы
21:33
Облаченная в черное Шубская показала длинные тонкие ноги
21:28
Суд заставил омича убраться в квартире
21:08
Электронные испарители хотят приравнять к обычным сигаретам
21:05
Знак дьяволицы: Ольга Бузова попала в секту
20:53
Значение сна со среды 13.03 на четверг 14.03
20:53
Социологи выяснили причины недосыпа россиян
20:51
Шикующая Рудковская разгневала народ снимком с дорогого курорта
20:50
Володин и Медведев провели рабочую встречу
20:33
Повар в Екатеринбурге убил клиента
20:02
"Скупал у них все презервативы": Прилучного обвинили в грязных изменах жене
19:41
Украина нанесла подлый удар по России
19:11
Раскрыта тактика злодеев по убийству Киркорова
19:07
В Обители святой Елисаветы с размахом отметили Масленицу
18:31
После скандала с Галкиным Киркоров решил уйти со сцены
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Забросаем тухлыми яйцами": концерт Цымбалюк-Романовской в храме пообещали сорвать
Пугачеву – на допрос: кто заказал жестокое убийство Киркорова
Не приходящей в сознание Началовой грозит отек легких
Смертельный коктейль: подробности состояния умирающей Началовой
"Факт смерти мозга при работающем сердце": почему Началову увезли в спецклинику
У тяжелобольной Началовой отказали внутренние органы
Политика

Неудачника Зеленского ждет бесславный конец

Владимир Зеленский. Кадр youtube.com
Вокруг Владимира Зеленского сгущаются тучи. Похожи, комику не быть президентом Украины, несмотря на высокие рейтинги.
прочитано 403 раза

Предвыборная гонка в Незалежной набирает обороты. Три главных кандидата борются за кресло президента не жалея сил. Но, вырвавшемуся около месяца назад в лидеры, Владимиру Зеленскому начинают активно вставлять палки в колеса. Если так пойдет и дальше, то на главном посту в стране останется Петр Порошенко, который сейчас занимает второе место в рейтингах популярности кандидатов.

ПО ТЕМЕ

До выборов не дотянет: от Зеленского отказались богатые покровители

Клоун Зеленский врезал лающей Тимошенко

Уголовница Тимошенко согласилась лечь под Порошенко

 Выборы президента Украины 2019

Сюжеты Выборы президента Украины 2019

Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Актер, политик

Сегодня стало известно сразу о двух ударах по Зеленскому: YouTube заблокировал его канал, а олигарх Игорь Коломойский прекратил финансирование предвыборной кампании своего кандидата.

Американский видеосервис закрыл канал кандидата в президенты за нарушение условий использования. Аккаунт Зеленского заблокирован за многочисленные и серьезные нарушения: там обманывали и вводили в заблуждение пользователей, а также заваливали их спамом. В штабе комика при этом не сильно расстроились и пообещали, что скоро уладят все проблемы с администрацией YouTube.

Действительно, блокировка канала на видеохостинге не самая большая потеря для заявившего о своих президентских амбициях артиста. Его финансовый покровитель, миллиардер Игорь Коломойский, похоже, отказался от своего политического проекта в самый ответственный момент. В СМИ появилась информация о том, что сбежавший в Израиль олигарх перестал финансировать предвыборную кампанию Зеленского.

Игорь Коломойский. Кадр youtube.com

Об этом, в частности, сообщил экс-депутат Верховной рады Олег Царев. Он рассказал о том, что его коллега по парламенту пытался выйти на Зеленского с целью предложить ему финансирование. В процессе общения с окружением артиста выяснилось, что в штабе комика царит паника: Игорь Коломойский отказался финансировать Зеленского.

Если это действительно так, то главного кандидата в президенты ждут  серьезные проблемы: ему не на что будет размещать рекламу в СМИ, ездить по стране и одаривать своих избирателей. Так что недавний взлет Зеленского на первую позицию в рейтингах популярности кандидатов теперь может обернуться таким же стремительным падением.

Владимир Зеленский. Кадр youtube.com

О том, что шансы Зеленского занять пост президента тают на глазах, говорит и неожиданный взлет популярности действующего президента Петра Порошенко. На днях он обогнал в рейтингах Юлию Тимошенко и уверенно закрепился на втором месте.

Если учесть, что у главы государства практически безграничный административный ресурс, то ему не составит большого труда пририсовать себе недостающие голоса избирателей. А уж если Порошенко и Зеленский окажутся во втором туре, то тут победа президента – вопрос решенный.

Владимир Зеленский. Кадр youtube.com

Также нельзя исключать и более серьезных действий власти в отношении артиста, ведь у нее за спиной большой опыт посадок. Взять хотя бы героя Украины Надежду Савченко, которую сначала с цветами встречали после того, как российский президент Владимир Путин даровал ей свободу, а потом, как только она заговорила о свержении режима Порошенко, сразу же упекли в тюрьму. Такую же операцию власть может провести и с Владимиром Зеленским, когда поймет, что его популярность невозможно будет компенсировать вбросами и махинациями при подсчете голосов.

Выборы президента Украины пройдут 31 марта, в них примут участие 39 кандидатов. В рейтингах популярности первое место занимает Владимир Зеленский, на второй позиции – Петр Порошенко, третье место у Юлии Тимошенко.


Автор: Александр Комаров14 марта 2019, 22:02

комментарии

Политика

Объявлено о присоединении Украины к России
"Возьмем Москву": известный политик озвучил план развала России
"Где отрубленные руки?": националисты погнали Порошенко с митинга (видео)
В Минске официально объявили об отказе Лукашенко от власти

Шоу-бизнес

"Замужем за садистом-вегетарианцем": Валерия ошарашила внезапным признанием
"Наконец Саша улыбается": Рудковская дала вдохнуть измученному коньками сыну
Эмбрионам Рынской предсказали непростую судьбу
"Под лавку паразитов": Собчак и Шнурова отхлестали за грязную перебранку

Проишествия

Женщина попала в больницу после оральных ласк
Муж-тиран переломал кости российской модели на глазах у ребенка
Леденящая кровь трагедия произошла в Москве
В Москве жестоко избили и порезали китайского дипломата

Lifestyle

Резкое ухудшение: в Москве срочно госпитализировали Гафта
Сексуальная дочь Апексимовой появилась у Миронова
Хазанов высказался о скандальной пьянке в МХАТ
Украинцы оттоптались на трупе Этуша
Шоу-бизнес

Пугачева приказала болтливым друзьям держать язык за зубами

Примадонна устала от мытья костей
Шоу-бизнес

Изменившуюся Ларису Гузееву сняли на видео

Артистка предстала в неожиданном виде
Шоу-бизнес

Муцениеце взялась за себя после слухов об изменах мужа

Артистка преобразила свою внешность
Шоу-бизнес

Жена и любовница под одной крышей: Шепелева поразила изворотливость известного актера

Артист долгое время умудрялся скрывать правду

Гороскоп

"На сцену она не вернется": за Началову осталось только молиться
Благородную Нюшу предупредили о полчищах завистников
Взбалмошную Бузову призвали успокоиться
Гороскоп на неделю

Фоторепортажи

Старый Кончаловский толкнул Высоцкую в объятия Домогарова
Нарядная Джоли вывела в свет неряшливых детей
Как страшная болезнь убивает Началову
Знаменитости пришли проститься с Владимиром Этушем

Спорт

Загитова утерла нос спутавшейся с геем Медведевой
Страстное и взрослое: тренер исполнил давнее желание Загитовой
Медведева нанесла новый удар Туктамышевой
Триумфальное возвращение: Медведева побила Загитову и Туктамышеву

Регионы

Опубликовано шокирующее видео проседания на подъезде к Крымскому мосту
"Покайтесь!": россияне увидели предвестник конца света
Сотрудники магазина "Пятерочка" набросились на покупателя из-за просрочки (видео)
Подробности жуткой авиакатастрофы в Подмосковье

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru