Порошенко признали организатором массового убийства

Петр Порошенко хотел залить центр Киева кровью. В Верховной раде раскрыли подробности неудавшейся провокации, подготовленной президентом.

Выступая в парламенте депутат Виталий Куприй раскрыл сенсационные подробности масштабной бойни, которую хотел устроить в центре Киева украинский президент. Народный избранник узнал об этом со слов бывшего сотрудника спецслужб и бойца батальона "Азов" Сергея Сановского.

Он рассказал о том, что в 2017 году его пытались вербовать для участия в специально организованных массовых беспорядках. План разработал по поручению Порошенко начальник контрразведки СБУ Алексей Петров.

В центре Киева полиция должна была применить оружие в ответ на провокации националистов. Несколько человек были бы убиты, после чего власть получала карт-бланш на зачистку всего оппозиционного поля. Для этого были задействованы люди не только из СБУ, но и главный военный прокурор Анатолий Матиос, утверждал депутат, ссылаясь на слова своего собеседника.

Для выполнения самой грязной работы вербовались участники и ветераны так называемой антитеррористической операции, имеющие проблемы с алкоголем. За десять тысяч долларов они должны были выйти на акцию радикалов и подогреть протесты против режима Порошенко.





Не исключено, что перед президентскими выборами достоянием журналистов и общественности станут и другие факты тайных планов власти, которые ударят по рейтингу Петра Порошенко. Пока что действующий глава государства занимает второе место в предвыборной гонке (14% избирателей готовы проголосовать за президента), но он безнадежно отстал от вырвавшегося вперед Владимира Зеленского (у актера 34% поддержки электората). Выборы намечены на 31 марта, в них примут участие 39 кандидатов.