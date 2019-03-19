На трусливого Порошенко объявлена охота

Оставшиеся до президентских выборов дни Петру Порошенко стоит опасаться когда-то пригретых им самим националистов. Радикалы объявили охоту на трусливого президента.

В последние дни администрация президента не анонсирует предвыборные поездки главы государства по стране. Порошенко опасается националистов, которые прорываются на мероприятия с его участием и задают неудобные вопросы про коррупцию, нищету и высокие тарифы на ЖКХ.

Но радикалы не отступают: они обещают преследовать президента по всей стране и задавать ему вопросы. Это пообещал основатель неонацистского полка “Азов”, депутат Верховной рады Андрей Билецкий.

По его словам, Петр Порошенко скрывает свой график поездок, привозя с собой проплаченных сторонников. “Наши акции будут проводиться, проводиться абсолютно в каждом городе, куда бы он ни поехал с этим проплаченным цирком-шапито, который за ним ездит", - пообещал националист.

Поездки Порошенко по стране, действительно, напоминают цирк. До того, как на его акции стали сгонять проверенных людей, президент вел себя довольно странно. Он срывал с людей шапки, щипал их за носы, бил по лицу… Его поступки напоминали поведение сумасшедшего или пьяного человека. Эксперты по психиатрии даже советовали Порошенко срочно обратиться к специалисту.





Сейчас, когда на предвыборные митинги президента сгоняют бюджетников и проверенных пенсионеров, случаев неадекватного поведения лидера страны стало меньше. Но зато на эти хорошо охраняемые силовиками акции пытаются прорваться радикалы.

Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта, в них участвуют 39 кандидатов. Самой большой популярностью пользуется актер Владимир Зеленский, второй в рейтингах – действующий президент Петр Порошенко, замыкает тройку лидеров экс-премьер Юлия Тимошенко.