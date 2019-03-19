На трусливого Порошенко объявлена охота
В последние дни администрация президента не анонсирует предвыборные поездки главы государства по стране. Порошенко опасается националистов, которые прорываются на мероприятия с его участием и задают неудобные вопросы про коррупцию, нищету и высокие тарифы на ЖКХ.
Но радикалы не отступают: они обещают преследовать президента по всей стране и задавать ему вопросы. Это пообещал основатель неонацистского полка “Азов”, депутат Верховной рады Андрей Билецкий.
По его словам, Петр Порошенко скрывает свой график поездок, привозя с собой проплаченных сторонников. “Наши акции будут проводиться, проводиться абсолютно в каждом городе, куда бы он ни поехал с этим проплаченным цирком-шапито, который за ним ездит", - пообещал националист.
Поездки Порошенко по стране, действительно, напоминают цирк. До того, как на его акции стали сгонять проверенных людей, президент вел себя довольно странно. Он срывал с людей шапки, щипал их за носы, бил по лицу… Его поступки напоминали поведение сумасшедшего или пьяного человека. Эксперты по психиатрии даже советовали Порошенко срочно обратиться к специалисту.
Сейчас, когда на предвыборные митинги президента сгоняют бюджетников и проверенных пенсионеров, случаев неадекватного поведения лидера страны стало меньше. Но зато на эти хорошо охраняемые силовиками акции пытаются прорваться радикалы.
Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта, в них участвуют 39 кандидатов. Самой большой популярностью пользуется актер Владимир Зеленский, второй в рейтингах – действующий президент Петр Порошенко, замыкает тройку лидеров экс-премьер Юлия Тимошенко..
Примадонна обрела новый статус
На плечи убитой горем девочки легла тяжелая ноша
Телеведущая тщательно скрывает интересное положение
Телеведущая усомнилась в психическом здоровье чиновников
Популярные темы форума
Умерла Юля Началова
Как вы относитесь,к тому,что мигранты работают в нашей стране,вместо нас?А свой народ ходит годами ищет работу,как вы на это смотрите???
Он младше на 5 лет
Все беды от того что я толстая
Началовой ампутируют ногу
Кейт Миддлтон или Меган Маркл
Я плохая мать?
Люди меня используют
Что происходит с Юлей Началовой?
Не дает уже полгода
Свекровь придумала имя нашему ребенку
Изменяют все и всем
Что делать?
Обнаружили венерическое заболевание
Как вернуться в семью?
Вредна ли острая пища?
Всегда ли нужно говорить правду?
Посоветуйте легкую диету для похудения
Подруга начала встречаться с моим бывшим
Сначала машина или квартира?
Мужчина - скорпион
Пауза в отношениях это конец?
Девушка ослепла после инъекций
Борбата с алкохола е възможна
Екатерина или Виктория
Моника Белуччи
Куриная диета
Женское
Жизнь после развода.
На подругу замахивается парень