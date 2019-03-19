Сделано заявление об украинских танках в Крыму

Жителей Крыма спасла Россия. Если бы не воссоединение с ней в 2014 году, то по республике бы колесили украинские танки, а с неба сыпались бомбы.

В Крыму намечалась бойня похлеще, чем в Донбассе, заявил политолог Владимир Корнилов. Крымчане видят, что сейчас происходит на юго-востоке Украины, и счастливы, что их миновала эта участь.

"Если бы не воссоединение Крыма с Россией, то там была бы бойня еще хуже, чем в Донбассе. Неужели вы думаете, что Крым менее пророссийский, и они бы там не стали сопротивляться незаконному вооруженному мятежу в Киеве? Конечно же, стали, и вы бы бросили против них самолеты и танки!" – заявил Корнилов, обращаясь к украинским политологам в эфире ток-шоу на телеканале "Россия 1".

Эксперт напомнил, что Украина до сих пор считает Крым своим, но при этом почему-то перекрыла подачу на полуостров воды и электроэнергии, прекратила железнодорожное сообщение с республикой. "Неужели из вас кто-то думает всерьез, что, когда вы людей лишаете света, они будут больше вашими?" – негодовал Корнилов. Украинские политологи молчали и опускали глаза в пол.

«Мы много сделали для Крыма, но предстоит сделать гораздо больше. И мы добьемся всего, потому что есть главное условие - мы вместе!»: Путин в Симферополе на митинге в честь 5-летия воссоединения Крыма с Россией pic.twitter.com/0vgQv7fwL8 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 18 марта 2019 г.

Крым снова стал частью России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство жителей проголосовали за воссоединение. Украина считает республику своей территорией, международное сообщество не признало процедуру вхождения Крыма в состав России и называет это аннексией вопреки общепринятому определению такого действия.

Президент Украины Петр Порошенко неоднократно обещал вернуть Крым, надеясь на поддержку Запада. При этом международное сообщество фактически признало Крым российским: в республику часто приезжают парламентские делегации из европейских стран с целью налаживания экономических и политических контактов.