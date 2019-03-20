Перепуганный Порошенко перед выборами бежит из страны
Источник в политических структурах ЕС сообщает, что Порошенко пригласили на закрытый от прессы рабочий ужин. На встрече будут обсуждаться события в Крыму пятилетней давности.
О чем можно говорить с европейскими политиками, обсуждая Крым, очевидно: Порошенко будет снова просить их о помощи в деле возвращения навсегда потерянной территории. В последнее время президент Украины часто говорит о Крыме и обещает его вернуть сразу же после выборов.
21-22 марта в Брюсселе пройдет саммит Евросоюза. На нем лидеры стран Старого Света намерены уже в который раз подтвердить солидарность с Украиной и полную поддержку ее территориальной целостности. На этот раз групповое заявление политиков будет сделано в связи с пятой годовщиной воссоединения Крыма с Россией или, как говорят на Западе, незаконной аннексии полуострова.
Ну що робити, що робити....— Петро (@banderivez) 18 марта 2019 г.
Все вірно він робить...мотузку вірно тримає, гілку видивляється...шо ще...а, мило ще треба...
А так все в порядку.
Вперед!#Порошенко pic.twitter.com/cxT9whWaVZ
Эксперты не исключают, что поездка Порошенко в Брюссель связана с резким падением его предвыборных рейтингов на фоне стремительно растущей популярности артиста Владимира Зеленского. Комика уже поддерживают более 30% потенциальных избирателей, в то время как электорат действующего президента не превышает 15%. В первую тройку лидеров наряду с Зеленским и Порошенко входит лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.
Выборы президента Украины намечены на 31 марта, в них примут участие 39 кандидатов. Не исключено, что одним туром голосование не обойдется.
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