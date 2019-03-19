В Кремле заявили о смене режима на Украине
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Кремле хотели бы, чтобы к власти на Украине в результате выборов пришел "президент мира", который будет трезво оценивать реальность. От нового главы государства ждут политической мудрости – только тогда будут выстраивать отношения с Незалежной.
В случае переизбрания Петра Порошенко на второй срок ничего хорошего не будет, дал понять Дмитрий Песков. Каши с ним не сварить, подтвердил слова своего шефа пресс-секретарь. "Президент весьма исчерпывающе охарактеризовал свое отношение к перспективам выстраивания хоть каких-то отношений с нынешним руководством Украины. Это было сделано весьма красноречиво и не нуждается в каких-то дополнениях", – отметил представитель Кремля. Он также выразил надежду, что на Украине перестанут болезненно воспринимать возвращение Крыма в Россию, сообщает телеканал "360".
Пескова спросили про выборы на Украине. Для Кремля лучше, чтобы на них победил трезво оценивающий реальность кандидат, - ответил он. pic.twitter.com/N8I2K6lYuZ— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 19 марта 2019 г.
Накануне, 18 марта, в Крыму прошли торжества по случаю пятой годовщины воссоединения полуострова с Россией. В них принял участие Владимир Путин. Говоря об отношениях с нынешней властью Украины, он даже перешел на мову и предположил, что в Киеве сошли с ума. "Каши с ними не сварить", – сказал глава государства.
Тем временем до президентских выборов в Незалежной остается менее двух недель – они намечены на 31 марта. В первой тройке лидеров, судя по данным соцопросов, актер Владимир Зеленский, президент Петр Порошенко и руководитель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. Политологи прогнозируют, что голосование не ограничится одним туром.
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