Осталось недолго: на Украине звучит погребальный звон для Порошенко
Для Петра Порошенко прозвучал погребальный звон. Такой вывод сделал политолог Юрий Романенко на основе последних данных электоральных исследований. Менее чем за две недели до президентских выборов на Украине определилась четверка лидеров гонки.
На первом месте с большим отрывом оказался актер Владимир Зеленский – за него готовы проголосовать 34% избирателей. Месяц назад его показатели едва превышали 10%. Второй в списке – Петр Порошенко, но даже с 14% поддержки ему не догнать шоумена. За ним расположились экс-премьер Юлия Тимошенко (12%) и бывший вице-премьер Юрий Бойко (11%).
Согласно карте настроений избирателей, Зеленский лидирует во всех областях Украины, за исключением Донецкой, Луганской и Львовской. На востоке предпочтения отдают Бойко, а на западе – Порошенко.
Социологи спросили: "За кого вы будете голосовать, если во второй тур выйдут Порошенко и Зеленский?" В этом случае шоумен одержит безоговорочную победу – ему отдадут голоса 73% украинцев.
О потере Петром Порошенко лидерства говорит и тот факт, что он пытается перед выборами привлечь на свою сторону колеблющихся. Для них он повторяет заученную мантру о возвращении Крыма и Донбасса.
Презентуя хитрый план, Порошенко заговорил о себе в третьем лице, чем немало удивил публику, отмечает "Царьград". "Платформа, которую предложил президент Петр Порошенко относительно освобождения Крыма, содержит много компонентов", – заявил он.
Напомним, что выборы главы государства пройдут на Украине 31 марта. В них примут участие 39 кандидатов.
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