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Политика

Названа дата ареста Порошенко

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
В Киеве готовится арест президента Украины. Разрешение на задержание президента получил министр внутренних дел Арсен Аваков.
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Петра Порошенко арестуют в ночь с 31 марта на 1 апреля, а команду на задержание даст глава МВД. Такую версию развития событий в ночь после выборов озвучил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

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По его словам, министр внутренних дел недавно побывал в США, где получил ярлык на княжение. "Через выборы ему идти нельзя, он министр внутренних дел, но все боевики-то его". – сказал Жириновский в эфире телеканала "Россия 1".

Далее он озвучил свой сценарий: в ночь подсчета голосов Аваков поставит своих боевиков на каждый избирательный участок, вскроет фальсификации, арестует Порошенко и введет в стране диктатуру. "Он нужен Западу. Потому что Порошенко не начнет войну с Россией никогда, он шоколадный король. А Аваков хочет быть диктатором, это кавказская кровь, это маленький украинский Сталин", – сделал вывод глава ЛДПР.

Ничего фантастического в сценарии Жириновкого нет, говорят эксперты. Над Порошенко уже давно сгущаются тучи и, возможно, что ему недолго осталось гулять на свободе. Многие его соратники заговорили о скором суде над президентом, а некоторые даже просят прокуратуру возбудить против него уголовные дела.

Арсен Аваков. Фото: globallookpress.com\Danil Shamkin

Не так давно бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко обвинил Порошенко в преступных действиях и выразил уверенность, что скоро тот пойдет под суд за свои деяния, совершенные на посту главы государства. Речь идет о коррупции и преступной бездеятельности в решении важных государственных вопросов.

О коррупции во властных структурах Украины сегодня не говорит только ленивый. Совсем недавно вскрылся скандал, связанный с закупками  запчастей для военной техники. Приближенные Петра Порошенко покупали детали по контрабандным каналам в России и втридорога продавали их военным.

Фото: globallookpress.com\Fabian Sommer

Чем ближе выборы на Украине, тем больше звучит заявлений о готовящихся массовых фальсификациях. Юлия Тимошенко, бывшая соратница Петра Порошенко написала на него заявление в прокуратуру, описав в деталях, как глава Незалежной будет обманывать свой народ на выборах. К примеру, избирком Украины напечатал лишний миллион бюллетеней для того, чтобы вбросить их равномерно на всех участках страны. Будут и мертвые души, и карусели и другие ухищрения с целью победы единственного кандидата – Петра Порошенко.

Если глава МВД захочет арестовать Порошенко, то президенту ничего не останется, как бежать из страны. Еще летом прошлого года появилась информация о том, что один из предполагаемых адресов, куда направится президент – Белоруссия. Якобы Александр Лукашенко уже подготовил ему  запасной аэродром. У Батьки уже есть опыт спасения опальных политиков: Белоруссия дала убежище и даже гражданство президенту Киргизии Курманбеку Бакиеву, который был свергнут оппозицией в апреле 2010 года.

Президентские выборы на Украине пройдут 31 марта, в них примут участие рекордное число кандидатов – 39 человек. Первое место в рейтингах популярности занимает актер и шоумен Владимир Зеленский, на второй позиции – действующий президент Петр Порошенко, третья в списке – лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

Автор: Александр Комаров18 марта 2019, 21:54
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