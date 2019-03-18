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Политика

Недалекий Порошенко опозорился с заявлением о Крыме

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Чем ближе выборы, тем более громкие заявления делает президент Украины Петр Порошенко. На днях он пообещал вернуть Незалежной Крым в случае победы. В Москве подобные лживые обещания быстро разоблачили и выставили Порошенко на посмешище.
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Слова Порошенко о возвращении полуострова не стоит воспринимать за чистую монету. Такое мнение в интервью РИА Новости высказал представляющий регион депутат Госдумы Михаил Шеремет.

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Петр Алексеевич Порошенко

Петр Алексеевич Порошенко Президент Украины

По словам парламентария, украинский лидер на протяжении последних пяти лет неоднократно давал такие громкие обещания. Последнее заявление Порошенко законодатель назвал "очередной профанацией".

Шеремет уверен, что лидер Незалежной будет обещать украинцам какие угодно золотые горы, ведь главное для него – сохраниться власть любым способом. Однако после пяти лет обманов и несбывшихся ожиданий уже вряд ли поверят Порошенко, полагает депутат.

О возвращении Крыма Порошенко заявил на встрече с избирателями в Киеве в канун пятилетия воссоединения полуострова с Россией. По его словам, для возвращения Крыма и Донбасса будут сделаны "решительные шаги". Правда, какие именно лидер Незалежной предпочел не говорить.

Но сколько не обещай, а победить Порошенко это вряд ли поможет. По мнению бывшего депутат Верховной рады Спиридона Килинкарова, лидер Незалежной может победить только с помощью фальсификаций.

Политик уверен, что в победу Порошенко никто не поверит. "Потому что то, что сегодня вброшено о его намерении фальсифицировать выборы, оно зашло глубоко", – сказал экс-парламентарий в эфире телеканала "Россия-1".

Выборы президента Украины – 2019 состоятся 31 марта. Петр Порошенко занимает вторую строчку в предвыборном рейтинге с показателем в 15-17% голосов. Его опережает актер Владимир Зеленский. 

Автор: Иван Поляков18 марта 2019, 09:55
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