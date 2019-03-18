Обещающий новую войну Порошенко бросил на украинцев полицию
Во время выступления Петра Порошенко перед народом на Михайловской площади в Киеве некоторые присутствующие держали плакаты с лозунгами против действующего президента Украины и выкрикивали лозунги. В итоге между противниками и сторонниками Порошенко начались столкновения. Чтобы восстановить порядок в толпу пришлось бросить полицию.
Тем временем обещания, которые Петр Порошенко щедро рассыпал со сцене, заставили некоторых украинцев испугаться новой войны. "Донбасс и, слышите, Крым вернутся в Украину!", – цитирует РИА Новости президента Украины. "После выборов мы сделаем решительные шаги для возвращения Донбасса и Крыма политико-дипломатическим путем", – оговорился Петр Порошенко.
Впрочем, некоторые эксперты напомнили, что ранее президент Украины обещал, что силовая операция на юго-востоке Украины продлится всего несколько дней. Возможно, что не стоит доверять Петру Порошенко, когда он обещает решить ситуацию не военным, а дипломатическим путем.
В Киеве - очередная встреча с #Порошенко. Акция "Народная встреча с Порошенко", если быть точнее. Из-за этой народной встречи все подъезды в Киев вчера были в пробках. Много охраны, оцепления, рамки с металлоискателями. Ну и, как вы понимаете, #РепортажКлименкоТайм от нас будет:) pic.twitter.com/RzmWuAf46y— Klymenko Time (@KlymenkoTime) 17 марта 2019 г.
В любом случае, считают аналитики, придавать значения словам Петра Порошенко не стоит. "Данные заявления – просто болтовня в стиле президента Украины, которая не имеет ничего общего с решением реальных проблем", – цитирует RT политолога и экономиста Александра Дудчака.
"Нет никакого секрета в том, каким образом Порошенко собирается возвращать Крым и Донбасс, он заявлял об этом много раз. Все, по его словам, будет происходить исключительно при помощи силы. Но подобные заявления президента – это что-то из области фантастики. Можно было убедиться за последнее время, что силовым путем не вернуть ни полуостров, ни Донбасс", – подчеркнул эксперт.
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