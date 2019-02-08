Звезды полетели: Путин снял с должностей десяток генералов
Владимир Путин снял с должностей ряд высокопоставленных сотрудников МВД, СК, ФСИН и МЧС. В их числе, в частности, генерал-майор полиции Рафаил Гильманов – он лишился поста заместителя главы МВД по Республике Татарстан.
Снят с должности начальника Сибирского регионального центра МЧС генерал-лейтенант внутренней службы Сергей Диденко. Генерал-майор юстиции Ирина Зейберт, согласно указу Путина, лишилась поста старшего помощника председателя Следственного комитета.
Также уволены начальник УФСИН по Кировской области генерал-майор внутренней службы Владимир Никитеев и руководитель Следственного управления СК России по Республике Татарстан генерал-лейтенант юстиции Павел Николаев. Освободил от должности Путин и начальника Южного регионального центра МЧС генерал-полковника внутренней службы Игоря Одера.
Новые назначения прописаны в этом же указе президента. Так, Владимир Путин назначил Валентину Казакову начальником Главного управления по вопросам миграции МВД. Генерал-майор внутренней службы Александр Еремеев занял пост начальника Главного управления МЧС по Республике Крым. Пост руководителя главка МЧС по Красноярскому краю занял генерал-майор Игорь Лисин.
В списке назначенных Путиным на новые должности и официальный представитель МВД Ирина Волк. Она стала помощником главы МВД. По данным РБК, после года успешной службы в новом качестве Волк может быть присвоено звание генерал-майора.
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