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Политика

Звезды полетели: Путин снял с должностей десяток генералов

Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com
Портал правовой информации опубликовал сообщение об увольнении сотрудников силовых ведомств. Своих постов указом президента России лишились около десятка генералов. 
прочитано 1256 раз

Владимир Путин снял с должностей ряд высокопоставленных сотрудников МВД, СК, ФСИН и МЧС. В их числе, в частности, генерал-майор полиции Рафаил Гильманов – он лишился поста заместителя главы МВД по Республике Татарстан.

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Снят с должности начальника Сибирского регионального центра МЧС генерал-лейтенант внутренней службы Сергей Диденко. Генерал-майор юстиции Ирина Зейберт, согласно указу Путина, лишилась поста старшего помощника председателя Следственного комитета.

Также уволены начальник УФСИН по Кировской области генерал-майор внутренней службы Владимир Никитеев и руководитель Следственного управления СК России по Республике Татарстан генерал-лейтенант юстиции Павел Николаев. Освободил от должности Путин и начальника Южного регионального центра МЧС генерал-полковника внутренней службы Игоря Одера.

Новые назначения прописаны в этом же указе президента. Так, Владимир Путин назначил Валентину Казакову начальником Главного управления по вопросам миграции МВД. Генерал-майор внутренней службы Александр Еремеев занял пост начальника Главного управления МЧС по Республике Крым. Пост руководителя главка МЧС по Красноярскому краю занял генерал-майор Игорь Лисин.

В списке назначенных Путиным на новые должности и официальный представитель МВД Ирина Волк. Она стала помощником главы МВД. По данным РБК,  после года успешной службы в новом качестве Волк может быть присвоено звание генерал-майора.

Автор: Андрей Евлампиев8 февраля 2019, 21:13
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