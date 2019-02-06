Наглецу Порошенко влепили пощечину в прямом эфире

Президент Украины Петр Порошенко пошел вразнос. Приближение выборов главы государства запустило новый виток политических репрессий в стране: под колеса карательной машины попадают даже те, кто считался неприкасаемым.



Политолог Владимир Корнилов, прокомментировал начало уголовного разбирательства в отношении главы общественного движения "Украинский выбор" Виктора Медведчука. Он не исключил, что репрессиям подвергнутся и депутаты Верховной рады.

По его словам, Медведчук предлагает Порошенко изменить Конституцию ненасильственным путем, чтобы покончить с гражданской войной. Однако вместо того, чтобы прислушаться к политику, его стали притеснять, заявил Корнилов в эфире "России 1". Ранее Порошенко призывал депутатов голосовать за изменения в Конституции и грозил обвинить тех, кто откажется, в сотрудничестве с Кремлем, напомнил эксперт.

Порошенко ты без бутылки не можешь уже жить? Алкашня pic.twitter.com/zjdnTeSGoX — Мишаня (@YvSt4wDD2PjNkQi) 3 февраля 2019 г.

О начале уголовного разбирательства в отношении Виктора Медведчука сообщила 5 февраля представитель Генпрокуратуры Незалежной Лариса Сарган. Главу движения "Украинский выбор" подозревают в госизмене и посягательстве на территориальную целостность страны. Речь идет о недавнем съезде оппозиционной партии "За жизнь", где он высказался за создание в Донбассе автономного региона.

Медведчука называют серым кардиналом Незалежной. Он не занимает ни одного государственного поста, но имеет обширные связи и оказывает влияние на политику страны. Эксперты считают его тайным посредником в переговорах между Петром Порошенко и президентом России Владимиром Путиным.