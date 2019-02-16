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Политика

На Украине ждут реванша трусливого Януковича

Виктор Янукович. Фото: www.globallookpress.com
Бывшая советница беглого президента Украины Виктора Януковича Анна Герман не исключила возможность возвращения своего экс-шефа в Киев.
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Спрятавшийся в России экс-президент Украины Виктор Янукович может взять реванш. Такое мнение выразила скандальная экс-советница политика Анна Герман. 

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По ее словам, Янукович еще обязательно сыграет свою роль если не на политической арене Украины, то в истории Донбасса точно. О возможных вариантах Герман рассуждала в эфире телепередачи "Пятый угол" на телеканале News One.

"Это достаточно сильный человек. О нем ходит много черных легенд. Легенды побороть невозможно, и не нужно тратить на это время. Но это очень сильный человек, и я не исключаю, что он может подняться. И еще сыграть какую-то роль или региона Украины", – сказала Герман, добавив, что Янукович в любом случае должен отдать моральный долг Донбассу.

На это ведущий спросил Герман, обсуждала ли она эту тему с самим Януковичем, на что экс-помощница уклончиво ответила, что просит разрешения воздержаться от комментария на эту тему. 

Что касается недавнего приговора – 13 лет лишения свободы для Януковича, то Анна заявила, что возмущена. По ее мнению, это несправедливый вердикт, поскольку при бывшем президенте украинцам жилось лучше, чем сейчас.

16 февраля 2019, 10:50

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