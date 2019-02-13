Их уже двое: Порошенко вслед за Януковичем признан лохом
Журналист работает на олигарха Игоря Коломойского, который поддерживает в предвыборной гонке на Украине комика Владимира Зеленского. Сам артист недавно назвал себя клоуном и даже выпустил приложение с таким названием.
Но лохов на Украине тоже хватает: совсем недавно в том, что он лох признался экс-президент Виктор Янукович. После таинственного исчезновения в ноябре 2018 года он собрал журналистов в Москве и начал вспоминать события пятилетней давности.
Беглый политик, приговоренный у себя на родине к 13 годам тюрьмы за госизмену, рассказал о том, как его обманули европейские министры, обещавшие мир после майдана. Развели, как лоха, признался Янукович. Действующий глава государства Петр Порошенко себя лохом пока не объявлял, но многие его сограждане в этом не сомневаются.
«Фото с лохом»: Украинский телеведущий запустил акцию-стеб против Порошенкоhttps://t.co/KM9lBIRhBV pic.twitter.com/pVGASnxnmL— ИА Новороссия (@IANovorossia) 13 февраля 2019 г.
Выборы президента Украины пройдут 31 марта. По данным социологических опросов, лидером рейтинга с конца января является актер Владимир Зеленский, которого готовы поддержать 21,9% избирателей. На втором месте – глава "Батькивщины" Юлия Тимошенко с 19,2%.
Действующий президент Петр Порошенко, замыкающий тройку, пока набирает 14,8% голосов в свою поддержку. Всего в предвыборной кампании участвуют 44 кандидата – это абсолютный рекорд за всю историю независимой Украины.
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