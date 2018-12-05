Тяжелобольной Янукович бесследно исчез
На заседании Оболонского суда в Киеве должен был пройти видеомост с обвиняемым в госизмене Виктором Януковичем, он должен был выступить с последним словом. Но политик на связь так и не вышел, а один из его адвокатов Александр Горошинский заявил, что у его подзащитного тяжелые травмы, он находится в больнице и у него есть соответствующие справки от израильских врачей.
"Янукович заболел тяжелой продолжительной болезнью, что лишает его возможности выступить с последним словом в суде. Если он будет выступать из больницы, мы считаем, что это будет унижать его достоинство ", – сказал адвокат.
Судьи с аргументами юриста не согласились и удалились в совещательную комнату для вынесения приговора Януковичу. Вердикт может быть вынесен не обязательно сегодня, 5 декабря, пишет издание "Обозреватель". Пресс-секретарь суда Инна Свинаренко заявила, что в суде пока не знают, сколько понадобится времени для подготовки приговора.
Накануне, 4 декабря стало известно, что Виктора Януковича готовят к перелету в Израиль. Адвокат Александр Горошинский со ссылкой на израильского хирурга сообщил, что у Януковича очень серьезная травма позвоночника. Необходимы дополнительные обследования, чтобы принять решение о целесообразности проведения операции, а возможно, и не одной.
Нашёлся! | #Янукович pic.twitter.com/CkkAOjiqum— VAN ORTON (@Real_VANORTON) 22 ноября 2018 г.
При этом юрист сам не смог встретиться с травмированным Януковичем. Где он находится до сих пор неизвестно. Всю информацию адвокату передал хирург Эяль Аттиас, которого пригласили в Россию для консультаций относительно дальнейшей тактики лечения политика.
16 ноября 2018 года Янукович попал в больницу со спортивной травмой. Политика в обездвиженном состоянии доставили в Институт имени Склифосовского, но через несколько часов в условиях повышенной секретности перевезли в другую клинику.
80-летняя актриса оказалась абсолютно беспомощной
Всему виной распространение вируса папилломы человека
Супруги пришли на закрытую премьеру мюзикла
Телеведущая сбежала на восток