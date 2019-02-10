Помолодевший Путин вызвал переполох на Украине
Президент России Владимир Путин провел неофициальную встречу с главой Кыргызстана Асилбеком Жээнбековым. Руководители государств встретились "без галстуков" в Сочи.
Новые фото были опубликованы в Twitter журналиста Дмитрия Смирнова. Снимки вызвали бурный ажиотаж на среди пользователей на Украине. Пользователи с Незалежной отметили, что Путин внешне очень сильно изменился. Пара комментаторов под псевдонимами, предположили, что у российского президента начались проблемы со здоровьем, из-за чего он выглядит "одутловатым".
На критику ответили российские пользователи. Так, Nurdin спросила:
"Вы возраст Владимира Владимировича знаете? Желаю вам также выглядеть в его годы".
Путин и Жээнбеков провели в Сочи неформальную встречу в формате «без галстука» и «в свитере» pic.twitter.com/KzpRd8dLDT— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 9 февраля 2019 г.
Ее поддержал пользователь под ником valrodinov25:
"Президент наш молоток. Тут я читаю визги по поводу.И что визжать только можете.и пишете под псевдонимом, и фото не фото. Шакалы вы бесформенные. Если что то не нравится приходи на выборы, создавай свою партию и в конце концов у нас границы открыты".
Ранее сообщалось, что Владимир Путин снял с должностей ряд высокопоставленных сотрудников МВД, СК, ФСИН и МЧС. В их числе, в частности, генерал-майор полиции Рафаил Гильманов – он лишился поста заместителя главы МВД по Республике Татарстан.
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