Устроившего провокацию с языком Лукашенко поймали за руку

Чем меньше у Александра Лукашенко останется простора для маневров на переговорах по вопросам интеграции России и Белоруссии, тем громче в белорусском обществе звучат слова о необходимости культурного обособления от восточных соседей. Примечательно, что формально разговор ведется о культивировании белорусского языка, однако этот вопрос далеко не так важен.
"Большинству населения Белоруссии белорусский язык не нужен. По опросам агентства Gallup 92% населения Белоруссии предпочитают и считают родным русский язык", – отметил Богдан Безпалько. В разговоре с "Дни.ру" он заметил, что для изменения этого мнения власти используют подконтрольные СМИ. "Внедряют определенную национальную идентичность. То есть белорусов убеждают, что они другие и у них поэтому родной язык тоже другой", – подчеркнул политолог.
"Это выбор определенной идеологии", – уверен эксперт.
Богдан Безпалько отметил, что когда в белорусских музеях меняют таблички на написанные на белорусском, куда важнее то, что в них содержится не дословный перевод а новая интерпретация истории. "Ведь не зря же сам Лукашенко на чисто русском языке объяснял Токаеву, что "это не наша война" и что "мы ходили всю жизнь свою под плеткой". Это и есть очень упрощенная, колхозная, но интерпретация вот такая – местечковая, общей истории", – объяснил он.
Также проводится белорусизация топонимики, когда русский язык банально остается за бортом. "Можно увидеть надписи в Минске на китайском, на белорусском, причем иногда даже на какой-то идиотской латинице, но не на русском. Вот известный пример – это вокзал "чугуначный", – напомнил политолог.
"Белорусизируется
культура. И вот опять же, эти процессы нельзя назвать исключительно
лингвистическими. Это именно создание новой идентичности", – подчеркнул Богдан Безпалько.
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