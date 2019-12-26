Устроившего провокацию с языком Лукашенко поймали за руку

В разговоре с корреспондентом "Дни.ру" член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, политолог Богдан Безпалько оценил запущенный Александром Лукашенко процесс белорусизации его страны. Эксперт подчеркнул, что речь идет не просто о языке, а о целой идеологии.

Чем меньше у Александра Лукашенко останется простора для маневров на переговорах по вопросам интеграции России и Белоруссии, тем громче в белорусском обществе звучат слова о необходимости культурного обособления от восточных соседей. Примечательно, что формально разговор ведется о культивировании белорусского языка, однако этот вопрос далеко не так важен.

"Большинству населения Белоруссии белорусский язык не нужен. По опросам агентства Gallup 92% населения Белоруссии предпочитают и считают родным русский язык", – отметил Богдан Безпалько. В разговоре с "Дни.ру" он заметил, что для изменения этого мнения власти используют подконтрольные СМИ. "Внедряют определенную национальную идентичность. То есть белорусов убеждают, что они другие и у них поэтому родной язык тоже другой", – подчеркнул политолог.

"Это выбор определенной идеологии", – уверен эксперт.

Богдан Безпалько отметил, что когда в белорусских музеях меняют таблички на написанные на белорусском, куда важнее то, что в них содержится не дословный перевод а новая интерпретация истории. "Ведь не зря же сам Лукашенко на чисто русском языке объяснял Токаеву, что "это не наша война" и что "мы ходили всю жизнь свою под плеткой". Это и есть очень упрощенная, колхозная, но интерпретация вот такая – местечковая, общей истории", – объяснил он.

Также проводится белорусизация топонимики, когда русский язык банально остается за бортом. "Можно увидеть надписи в Минске на китайском, на белорусском, причем иногда даже на какой-то идиотской латинице, но не на русском. Вот известный пример – это вокзал "чугуначный", – напомнил политолог.

"Белорусизируется культура. И вот опять же, эти процессы нельзя назвать исключительно лингвистическими. Это именно создание новой идентичности", – подчеркнул Богдан Безпалько.

