ФСБ нагрянула с обысками в дом и офисы миллиардера Гуцериева

В среду, 18 декабря, силовики пришли в дом предпринимателя Михаила Гуцериева в столичном районе Хамовники. Обыски проходят и в офисах фирм, связанных с бизнесменом, сообщает "Вечерняя Москва".
По предварительным данным, миллиардера подозревают в уклонении от налогов и хищениях. СМИ сообщают, что в отношении него было возбуждено уголовное дело. В группе компаний "Самфар", акционером которой является Гуцериев, информацию об обысках опровергли.
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