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"Утопит в крови": украинцы пытаются докричаться до глухого Зеленского

Волонтер и участница АТО Маруся Зверобой вызвала президента Украины на личную встречу. По мнению активистки, он должен услышать голос "воинственного меньшинства". 
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В своем телеграм-канале Зверобой призвала Зеленского выслушать тех, кто боится "капитуляции" перед агрессором. Женщина отметила, что глава государства должен обсудить с ней "вопрос национальной безопасности", прежде, чем его окружение "утопит всех в крови". 

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Владимир Александрович Зеленский Президент Украины, актер

При этом волонтер обратилась к украинскому лидеру на "ты", выразив надежду, что он будет не против встречи. Она пообещала пожать президенту руку, если тот согласится, пишет "Obozrevatel".

"Просто объясню по пунктам, чего хотят те, кто постоянно гудят у тебя под офисом!", – написала женщина. 

Зверобой предупредила главу государства, что встречу оттягивать не стоит, поскольку потом ситуация может "далеко зайти". О каких именно последствиях говорила участница АТО – неизвестно. 

14 декабря 2019, 14:22
ФОТОРЕПОРТАЖ

Яркие будни президента Зеленского

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Хохол! Разуй свои глаза!
Ответить
Украина страна вассал
А в ней Зеленский президент
На избирателей "H A C C A Л"
Вот интересный прецедент

А кто Зеленский президент?
От украинцев получил доверие!
У Коломойского агент
И в этом точно нет сомнения

Зеленский интервью даёт у стенки:
"Бандера герой, а Путин враг"
Как Порубий и Порошенко
Молотит языком дурак

Зеленский бубнит заклинание:
"Больше санкций, на границе стенка"
Разрушить всё до основания
Но вот дурак как Порошенко

Холуй Зеленский умоляет
И жаждит провокации
Всё на Россию шавка лает
Скулит и клянчит санкции

Зеленский чешит языком:
"Угроза Северный поток"
В Европу газ весь целиком
По Украине только тёк

Северный поток закрыть
Этим нагадить России
У США его по дороже купить
Такая вассалов миссия

Вот Украинцам повезло
У них Зеленский президент
Он избирателям назло
Вредит и это прецедент

Северный поток закрыть
Россию этим наказать
Конечно этим навредить
И газ дороже покупать
Назло себе в карман H A C P A T Ь

Насильственная украинизация
Запуган народ в наши дни
Нацизмом - бандаризацией
Противно всё до блевотни

А что бандеризация?
Насильно русский запретить
В умах дебилизация
В хохлов всех русских превратить
Их оскотинить, затравить
А несогласных замочить

Слава Украине - бандеровские вопли
Хохлы визжат до хрипоты
И из ушей их брызжут сопли
Противно всем до тошноты

Слава Украине внушают насильно
Бандеровское приветствие
Оно Хаиль Гитлер равносильно
Полное соответствие

Хаиль Гитлер - Слава Украине
И флаг страны - Флаг дауна
А герб ошибка, ну кретины
Бандеровцы - майдауны

Георгиевскую ленту, Серп и Молот
Хохлы запрещают надевать
У них на руках ЭС ЭС наколот
Готовы за них они убивать
Но будет возмездие! Ё Б В А Ш У MATЬ!

Вот главные черты хохла
Предательство, злорадство, злоба
Упоротость как у осла
И подлость, зависть у укропа
Паршивая душа холопа

А что бандеровец - X O X O Л?
Ну верит он в Г O Л O Д O M O P
Готов сменить он даже П O Л,
Сожрёт за веру M Y X O M O P

Вот верят ХОХЛЫ в голодомор
Вдолбили это Y <цензура> P O C M И
в их головы. И мухомор
вместо мозгов. Вот ты пойми?!

Россия агрессор - война в Украине
Вдолбили это Y <цензура> P O C M И
Такой X Y .. H Ё Й мозги промыли
X O X Л Ы в это верят. Вот ты пойми?!

У них в конституции вступление в HATO
Об этом хохлы мечтают давно
Но Путин сказал туда HE HAДO
Ведь вляпаетесь вы в Г O B H O

Вот Украину не спасла
С Европой ассоциация
Морковка висит у морды осла
Телега скрипит и вся прогнила
Морковка для них мотивация
Хохол! Разуй свои глаза!
Ответить
Но вот Зеленский осознал
Что он глупее Путина
Себе он Ж 0 П Y разорвал
Болтая словоблудие
Хохол! Разуй свои глаза!
Ответить
Но вот Зеленский осознал
Что он глупее Путина
Себе он <цензура> разорвал
Болтая словоблудие
1

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