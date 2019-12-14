"Утопит в крови": украинцы пытаются докричаться до глухого Зеленского

В своем телеграм-канале Зверобой призвала Зеленского выслушать тех, кто боится "капитуляции" перед агрессором. Женщина отметила, что глава государства должен обсудить с ней "вопрос национальной безопасности", прежде, чем его окружение "утопит всех в крови".
При этом волонтер обратилась к украинскому лидеру на "ты", выразив надежду, что он будет не против встречи. Она пообещала пожать президенту руку, если тот согласится, пишет "Obozrevatel".
"Просто объясню по пунктам, чего хотят те, кто постоянно гудят у тебя под офисом!", – написала женщина.
Зверобой предупредила главу государства, что встречу оттягивать не стоит, поскольку потом ситуация может "далеко зайти". О каких именно последствиях говорила участница АТО – неизвестно.
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