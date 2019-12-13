В России поставили условие для рукопожатия Путина и Зеленского

Уровень политической дискуссии на Украине находится на таком уровне, что Владимиру Зеленскому в эфире ток-шоу "Право на владу (Право на власть. – Прим. ред.)" оправдываться за то, что перед переговорами в нормандском формате он пожал руку Владимиру Путину. Бывший шоумен попытался оправдать себя в глазах непримиримых борцов с Россией тем, что делал это в интересах украинской стороны.
По словам Владимира Зеленского, он готов десять раз пожать руку Владимиру Путину, если это приблизит возвращение Донбасса, а захват Украиной Крыма он оценил уже в 100 рукопожатий. "Лучше Путину жать руку, не поднимая вопрос о Крыме, это точно можно сказать", – цитирует "Царьград" Дмитрия Пескова.
Официальный представитель Кремля напомнил, что урегулирование ситуации в регионе не зависит от рукопожатий Владимира Зеленского и Владимира Путина. Что реально может повлиять на ситуацию в Донбассе, так это выполнение минских соглашений.
И если Киев будет придерживаться тех обязательств, которые должен выполнить, тогда можно будет говорить об успехе. "Можно будет всем друг другу пожать руки и поздравить с тем, что украинцы решили свой внутриукраинский конфликт", – подчеркнул Дмитрий Песков.
Зеленский выразил готовность пожать Путину руку сто раз за возвращение Крыма— Илья Кайфожор (@igap) December 13, 2019
Всмысле? Так его же уже вернули, он новостей что ли не читал последние лет 5?
Отметим, рукопожатие политиков в начале каждой их встречи является обязательной частью протокола. Однако украинская сторона, судя по всему, считает следование дипломатическому этикету слабостью со стороны Владимира Зеленского.
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