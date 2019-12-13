"Можно и сто раз": Зеленский без стеснений рассказал о близости с Путиным

Больше, чем вопрос о сроках мирного урегулирования кризиса в Донбассе, некоторых украинцев интересует, жал ли Владимир Зеленский руку Владимиру Путину. На этот животрепещущий вопрос он ответил в эфире ток-шоу "Право на власть".
Зеленский подтвердил, что не просто пожал руку Путину, но и готов сделать это еще много раз. "Я скажу вам откровенно: если завтра нам вернут нашу землю, наш временно оккупированный Донбасс, то я могу еще десять раз пожать руку. А если нам вернут наш Крым, а его обязательно когда-то вернут, можно и сто раз", – цитирует "Обозреватель" украинского лидера.
Политик оговорился, что "готов на это только ради результата". Он напомнил, что до личной встречи с Путиным общественность волновал вопрос, будет ли президент Незалежной здороваться с собеседником. Тогда тоже он был вынужден разочаровать непримиримых "борцов с русским миром", видевших доблесть в отказе от норм приличия и дипломатического этикета.
Зеленский: Путин очень непростой человек— Вечерний Мариуполь (@Vecherka_News) December 13, 2019
Украинский лидер подтвердил, что во время саммита в Париже пожал руку российскому коллеге. pic.twitter.com/2CX54soXAY
"А как по-другому? Я должен просто позвонить и сказать: эй, возвращай моряков?" – спросил Зеленский. "Если мы хотим, а мы действительно очень этого хотим – прекратить войну, мы должны разговаривать", – добавил он.
Зеленский общался с Путиным на протяжении восьми часов и за это время понял, что тот "сложный человек". Однако это обстоятельство не должно помешать найти общий язык, уверен лидер Украины. "У нас начался диалог, мы можем договариваться. Это не будет быстро, но это будет", – заключил политик.
Популярные темы форума
Умер Юрий Лужков
Вы делаете минет своим парням?
Почему нет службы,по собиранию бомжей !
Как вы относитесь к ИНЦЕСТУ?
Как заставить мужика ползать у ног?
О жертвах
Мой первый мужчина
Ненависть к родителям.
ТЕМА ПРО БОМЖЕЙ ,КОТОРЫХ НЕ СОБИРАЮТ ,ПРОДОЛЖАЕМ.
Богатый старик