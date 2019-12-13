"Можно и сто раз": Зеленский без стеснений рассказал о близости с Путиным

Переговоры "нормандской четверки" в Париже 9 декабря стали отличным поводом для украинской оппозиции раскритиковать Владимира Зеленского. Его обвинили в том, что якобы был слишком вежлив во время встречи с Владимиром Путиным. Бывший шоумен подчеркнул, что не будет избегать близких отношений с президентом России.

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