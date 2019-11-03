"Просто ненавидит": Трамп заявил о неприязни к Украине

По словам экс-сотрудника Белого дома, чиновники пытались заставить Трампа оказать поддержку Украине и ее главе Владимиру Зеленскому. Президент США на уговоры не поддался.
Дональд Трамп уверен, что власти Незалежной вступили в сговор с демократами во время предвыборной кампании 2016 года. "Он обвинял [украинские власти] в том, что они каким-то образом работали с кампанией Клинтон. Были обвинения, что они могли ему навредить. Он просто ненавидел Украину", – цитирует бывшего сотрудника администрации американского президента The Washington Post.
Инсайдер также отметил, что причиной такого негатива к Украине может быть восприятие президентом США различных теорий заговора. Ряд советников пытались переубедить Дональда Трампа.
Напомним, американский президент не впервые недружелюбно высказывается по отношению к Украине. Например, в 2017 году перед встречей с Петром Порошенко, который тогда стоял во главе государства, Дональд Трамп назвал Незалежную "ненастоящей страной". Лидер США отметил, что ее территории всегда были частью России, а также сообщил, что государство "полностью коррумпировано".
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