Советник Трампа уходит в отставку после скандала с Зеленским

Специальный советник президента США по европейским и российским вопросам Тим Моррисон в скором времени уйдет в отставку. Его заменит Эндрю Пик, ныне занимающий должность заместителя помощника госсекретаря по Ираку и Ирану в бюро по ближневосточным делам, сообщает "Интерфакс".
Эксперты связывают отставку Моррисона с процедурой импичмента, начатой в отношении американского лидера. В четверг спецсоветника вызвали в комитет палаты представителей для дачи показаний в рамках расследования дела о переговорах Дональда Трампа и Владимира Зеленского, передает телеканал "360".
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