Объявлены сенсационные итоги встречи Путина и Зеленского

Российский президент Владимир Путин возьмет на себя роль
миротворца, и это заведомо выигрышная позиция. Такое мнение журналист высказал в
беседе с интернет-изданием "Обозреватель".
Встреча в нормандском формате пройдет 9 декабря в Париже, но Дроздов уже сейчас уверен: итоги переговоров зафиксируют поражение Украины в пятилетнем конфликте. Президента Владимира Зеленского заставят вести диалог напрямую с главами Донецкой и Луганской республик и выполнять обязательства по особому статусу Донбасса, полагает журналист.
Проблема в том, что у президента Украины нет внятного плана, как прекратить войну в регионе. Зеленский может импровизировать, что неплохо для игры в КВН, но недостаточно для переговоров с российским лидером, заявил Дроздов.
"Это будет удивительный поединок КВН против КГБ", – прогнозирует он.
За пару недель до саммита Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры. Лидеры обсудили передачу Украине задержанных в прошлом году кораблей, а также заключение нового договора о поставках российского газа в Европу через Украину.
Не исключено, что в рамках парижского саммита Путин и Зеленский поговорят тет-а-тет. Несмотря на то, что эксперты не ожидают от встречи прорыва, сам факт ее проведения говорит о намерении Киева сдвинуть ситуацию в Донбассе с мертвой точки.
Зеленский заявил, что готов к встрече в "нормандском формате" в Париже.— Кодекс (@KodeksuNET) November 25, 2019
- Клиент дозревает, будь готов...
- Уу...всегда готов...идиот... pic.twitter.com/NNhbRAJSgU
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