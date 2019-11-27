Объявлены сенсационные итоги встречи Путина и Зеленского

Российский президент Владимир Путин возьмет на себя роль миротворца, и это заведомо выигрышная позиция. Такое мнение журналист высказал в беседе с интернет-изданием "Обозреватель".



Сделано неожиданное объявление о встрече Путина и Зеленского

Зеленского поймали за руку на махинациях с унитазами

Встреча в нормандском формате пройдет 9 декабря в Париже, но Дроздов уже сейчас уверен: итоги переговоров зафиксируют поражение Украины в пятилетнем конфликте. Президента Владимира Зеленского заставят вести диалог напрямую с главами Донецкой и Луганской республик и выполнять обязательства по особому статусу Донбасса, полагает журналист.

Проблема в том, что у президента Украины нет внятного плана, как прекратить войну в регионе. Зеленский может импровизировать, что неплохо для игры в КВН, но недостаточно для переговоров с российским лидером, заявил Дроздов.

"Это будет удивительный поединок КВН против КГБ", – прогнозирует он.

За пару недель до саммита Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры. Лидеры обсудили передачу Украине задержанных в прошлом году кораблей, а также заключение нового договора о поставках российского газа в Европу через Украину.

Зеленский заявил, что готов к встрече в "нормандском формате" в Париже.



- Клиент дозревает, будь готов...

- Уу...всегда готов...идиот... pic.twitter.com/NNhbRAJSgU