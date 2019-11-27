Зеленского поймали за руку на махинациях с унитазами

Заявление Владимира Зеленского о том, что он будет требовать от России недостающих элементов с возвращенных кораблей, казалось попыткой вырыть ей яму. Однако в полном соответствии с русской народной мудростью президент Украины угодил туда сам.

Учитывая, что скандал вертится вокруг унитазов, которые были на судах в момент передачи украинским военным и пропали по дороге в порт, скверный запах этой истории будет преследовать политика долго. Тем более что отказываться от своих слов ему нельзя.

Есть и еще одна причина, по которой власти Незалежной не перестают говорить о мифической краже унитазов. "Команда украинского лидера использует разные информационные поводы для отвлечения внимания граждан страны от проблем экономики и политики", – цитирует НСН политолога Ивана Мезюхо.

А где кстати фотографии разграбленных украинских кораблей? До сих пор ни одной не видел.

"Не просто так Зеленский муссирует тему Крыма, до сих пор обсуждают вопрос об украинских катерах. Отодвигаются на второй план непопулярные темы в информационном пространстве Украины – земельная реформа, встреча участников нормандского формата", – добавил эксперт.

По его словам, это не спасает Зеленского от нападок со стороны радикалов и представителей оппозиции. А постоянное муссирование скандалов, особенно столь сомнительных, как история с пропажей унитазов, грозит президенту Украины и его команде разочарованием даже самых лояльных избирателей.

Думал, что на сегодня тема уже закрыта, но нет. Это нельзя не запостить. pic.twitter.com/4BRYLOuWin