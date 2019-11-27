Зеленского поймали за руку на махинациях с унитазами

Заявление Владимира Зеленского о том, что он будет требовать от России недостающих элементов с возвращенных кораблей, казалось попыткой вырыть ей яму. Однако в полном соответствии с русской народной мудростью президент Украины угодил туда сам.
Учитывая, что скандал вертится вокруг унитазов, которые были на судах в момент передачи украинским военным и пропали по дороге в порт, скверный запах этой истории будет преследовать политика долго. Тем более что отказываться от своих слов ему нельзя.
Есть и еще одна причина, по которой власти Незалежной не перестают говорить о мифической краже унитазов. "Команда украинского лидера использует разные информационные поводы для отвлечения внимания граждан страны от проблем экономики и политики", – цитирует НСН политолога Ивана Мезюхо.
А где кстати фотографии разграбленных украинских кораблей? До сих пор ни одной не видел.— Голос Мордора (@spacelordrock) November 26, 2019
"Не просто так Зеленский муссирует тему Крыма, до сих пор обсуждают вопрос об украинских катерах. Отодвигаются на второй план непопулярные темы в информационном пространстве Украины – земельная реформа, встреча участников нормандского формата", – добавил эксперт.
По его словам, это не спасает Зеленского от нападок со стороны радикалов и представителей оппозиции. А постоянное муссирование скандалов, особенно столь сомнительных, как история с пропажей унитазов, грозит президенту Украины и его команде разочарованием даже самых лояльных избирателей.
Думал, что на сегодня тема уже закрыта, но нет. Это нельзя не запостить. pic.twitter.com/4BRYLOuWin— Голос Мордора (@spacelordrock) November 21, 2019
Популярные темы форума
Какой край лучший для переезда в Россию?
Женщина рак
Про Доцента Соколова который драл в дырки свою студентку.
Как вы встречаете новый год?
За сколько вы бы переспали со стариком?
Всем дуракам посвящается
Кто в шоу-бизнесе гей?
Отличное время было в советское время,не то,что сейчас
Сколько дыр у вас задействовано в сексе?
Где приличный регион в России для жизни,где есть нормальная работа