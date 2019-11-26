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Политика

Переговоры Зеленского с Путиным вызвали панику на Украине

Владимир Зеленский, Украина, новости. Фото: www.globallookpress.com
Президента Украины Владимира Зеленского предостерегают от подписания договоренностей с российским коллегой Владимиром Путиным. Это станет самой большой ошибкой в его жизни, считает дипломат и идейный вдохновитель движения "Нет капитуляции" Роман Безсмертный. По его словам, если глава государства решится на такой шаг, то потеряет кресло. 
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Представители Украины не смогут обыграть Владимира Путина на грядущем саммите в нормандском формате, уверен дипломат. Свое мнение он высказал в эфире телеканала ATR.

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Владимир Александрович Зеленский Президент Украины, актер

Для Владимира Зеленского подписание любых договоренностей с Владимиром Путиным означает потерю президентского кресла. Сразу после этого в центре Киева соберутся тысячи человек, заявил Роман Безсмертный. Фактически он пригрозил политику новым Майданом.

Путин быстро возьмет неопытного Зеленского в оборот, уверен в дипломат. Он считает, что встреча окончится безрезультатно. "Но то, что Путин просто информационно раздавит Зеленского, я в этом не сомневаюсь", – сказал Безсмертный.

Саммит в нормандском формате состоится 9 декабря в Париже. За две недели до встречи Владимир Зеленский и Владимир Путин провели телефонные переговоры. В Кремле сообщили, что главы государств обсуждали передачу Украине трех кораблей, задержанных в ходе прошлогодней провокации в Керченском проливе. Обсудили и поставки газа.

Чем ближе саммит, тем напряженнее обстановка в Киеве. Националисты грозятся массовыми акциями протеста, если Зеленский пойдет на уступки Кремлю. В Москве от встречи многого не ждут, однако переговоры двух лидеров могут стать серьезным шагом на пути к мирному урегулированию.

Автор: 26 ноября 2019, 14:36
ФОТОРЕПОРТАЖ

Яркие будни президента Зеленского

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