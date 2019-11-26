Переговоры Зеленского с Путиным вызвали панику на Украине

Президента Украины Владимира Зеленского предостерегают от подписания договоренностей с российским коллегой Владимиром Путиным. Это станет самой большой ошибкой в его жизни, считает дипломат и идейный вдохновитель движения "Нет капитуляции" Роман Безсмертный. По его словам, если глава государства решится на такой шаг, то потеряет кресло.



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