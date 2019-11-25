Зеленскому предъявлено жесткое обвинение

Владимир Жириновский буквально разнес украинских гостей студии Владимира Соловьева и вместе с тем выступил с жесткими обвинениями в адрес нынешних политических элит Незалежной. Как главе государства досталось и Владимиру Зеленскому.
Лидер ЛДПР посоветовал украинцам взглянуть правде в глаза и понять, как к ним относятся западные страны. "Вы никому не нужны. Вы все мусор европейский, вы не нужны, вас зачищают", – заметил политик. Постоянными попытками угодить Европе украинцы, уверен Жириновский, только унижают себя. "Вам русских не жалко, так вы хотя бы себя пожалейте", – подчеркнул он.
"Ваш гимн пора переделать. "Еще не вмерла Украина" – нет. "Уже вмерла Украина", – уверен Жириновский. И подобное положение вещей, по его словам, полностью соответствует европейским интересам. "Вы должны исчезнуть, но не сразу", – пояснил он замысел западных государств в отношении Украины.
В 22:40 выступаю в передаче «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» по каналу Россия 1, будет интересно.— Владимир Жириновский (@Zhirinovskiy) November 24, 2019
Прежде чем украинцев не останется вовсе, пройдут десятки лет. Однако это не отменяет того факта, что процесс умирания страны идет под руководством местных властей. "Это вы виноваты. Вы – похоронное бюро, сегодняшняя элита Украины", – подчеркнул Жириновский.
Таким образом, ответственность за плачевное состояние Украины возлагается не только на пришедшего к власти после государственного переворота Петра Порошенко, но и на сменившего в его в кресле президента Владимира Зеленского. Как свидетельствуют последние новости, со сменой главы государства стратегические направления ее политики остались неизменными.
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