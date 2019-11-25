Зеленскому предъявлено жесткое обвинение

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в эфире программы "Воскресный вечер" с Владимиром Соловьевым на телеканале "Россия 1" жестко высказался об Украине. Он призвал признать страну мертвой, а в ее незавидном состоянии обвинил нынешние политические элиты.

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