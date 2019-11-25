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Политика

Зеленскому предъявлено жесткое обвинение

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в эфире программы "Воскресный вечер" с Владимиром Соловьевым на телеканале "Россия 1" жестко высказался об Украине. Он призвал признать страну мертвой, а в ее незавидном состоянии обвинил нынешние политические элиты.
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Владимир Жириновский буквально разнес украинских гостей студии Владимира Соловьева и вместе с тем выступил с жесткими обвинениями в адрес нынешних политических элит Незалежной. Как главе государства досталось и Владимиру Зеленскому.

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Владимир Вольфович Жириновский политический деятель, депутат Госдумы России

Лидер ЛДПР посоветовал украинцам взглянуть правде в глаза и понять, как к ним относятся западные страны. "Вы никому не нужны. Вы все мусор европейский, вы не нужны, вас зачищают", – заметил политик. Постоянными попытками угодить Европе украинцы, уверен Жириновский, только унижают себя. "Вам русских не жалко, так вы хотя бы себя пожалейте", – подчеркнул он.

"Ваш гимн пора переделать. "Еще не вмерла Украина" – нет. "Уже вмерла Украина", – уверен Жириновский. И подобное положение вещей, по его словам, полностью соответствует европейским интересам. "Вы должны исчезнуть, но не сразу", – пояснил он замысел западных государств в отношении Украины.

Прежде чем украинцев не останется вовсе, пройдут десятки лет. Однако это не отменяет того факта, что процесс умирания страны идет под руководством местных властей. "Это вы виноваты. Вы – похоронное бюро, сегодняшняя элита Украины", – подчеркнул Жириновский.

Таким образом, ответственность за плачевное состояние Украины возлагается не только на пришедшего к власти после государственного переворота Петра Порошенко, но и на сменившего в его в кресле президента Владимира Зеленского. Как свидетельствуют последние новости, со сменой главы государства стратегические направления ее политики остались неизменными.

Автор: 25 ноября 2019, 13:48
ФОТОРЕПОРТАЖ

Яркие будни президента Зеленского

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