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Политика

"Внезапно скончается": названа главная опасность для Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by/
Александр Лукашенко, маневрируя между необходимостью политической интеграции России и Белоруссии и обещаниями Запада, играет в крайне опасную игру. О том, какую угрозу для своего будущего белорусский лидер создал собственными руками, специально для "Дни.ру" рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, политолог Богдан Безпалько.
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"С одной стороны, Лукашенко шантажирует Москву и постоянно повышает ставки", – сказал Богдан Безпальков разговоре с корреспондентом "Дни.ру". Политик регулярно делает громкие заявления, из которых можно понять, что он не намерен соглашаться на политическую интеграцию и на любую другую форму объединения с Россией, если ему не будет гарантирован контроль над теми шестью областями, которые сейчас образуют Белоруссию.

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"С другой стороны, в качестве инструмента шантажа он использует сближение с Западом", – добавил эксперт. Специально для этих целей Александр Лукашенко создал определенную прослойку высокопоставленных политиков. "Но проблема для него в том, что эта группа элит может становиться все более и более влиятельной и самостоятельной и, в конце концов, сместить самого Александра Лукашенко", – добавил Богдан Безпалько.

"Опасность для Лукашенко состоит не в том, что Запад его непременно сейчас сместит от власти", – подчеркнул политолог.

"Для Запада важным является то, чтобы Белоруссия не была полноценным союзником России, чтобы она не присоединялась к России", – заметил он. И пока Александр Лукашенко полностью оправдывает эти ожидания со стороны иностранных держав.

"А для него опасность будет представлять постепенно та "новая шляхта", которую он сам же и создал. Которая мгновенно в случае какого-либо удобного момента сместит Лукашенко или просто займет его опустевшее место, если он, допустим, внезапно скончается", – подчеркнул Богдан Безпалько.

Пока же президент Белоруссии надеется и дальше получать деньги из России. В частности, финансовая поддержка нужна ему в преддверии выборов в 2020 году, чтобы раздать средства бюджетникам, силовикам и своей "шляхте".  "А Россия постоянно принуждает его к интеграции, избегая скандалов, резких заявлений и не поддаваясь на провокации", – заключил эксперт.

Автор: 23 ноября 2019, 08:03

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