"Внезапно скончается": названа главная опасность для Лукашенко

Александр Лукашенко, маневрируя между необходимостью политической интеграции России и Белоруссии и обещаниями Запада, играет в крайне опасную игру. О том, какую угрозу для своего будущего белорусский лидер создал собственными руками, специально для "Дни.ру" рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, политолог Богдан Безпалько.

"С одной стороны, Лукашенко шантажирует Москву и постоянно повышает ставки", – сказал Богдан Безпальков разговоре с корреспондентом "Дни.ру". Политик регулярно делает громкие заявления, из которых можно понять, что он не намерен соглашаться на политическую интеграцию и на любую другую форму объединения с Россией, если ему не будет гарантирован контроль над теми шестью областями, которые сейчас образуют Белоруссию.

"С другой стороны, в качестве инструмента шантажа он использует сближение с Западом", – добавил эксперт. Специально для этих целей Александр Лукашенко создал определенную прослойку высокопоставленных политиков. "Но проблема для него в том, что эта группа элит может становиться все более и более влиятельной и самостоятельной и, в конце концов, сместить самого Александра Лукашенко", – добавил Богдан Безпалько.

"Опасность для Лукашенко состоит не в том, что Запад его непременно сейчас сместит от власти", – подчеркнул политолог.

"Для Запада важным является то, чтобы Белоруссия не была полноценным союзником России, чтобы она не присоединялась к России", – заметил он. И пока Александр Лукашенко полностью оправдывает эти ожидания со стороны иностранных держав.

"А для него опасность будет представлять постепенно та "новая шляхта", которую он сам же и создал. Которая мгновенно в случае какого-либо удобного момента сместит Лукашенко или просто займет его опустевшее место, если он, допустим, внезапно скончается", – подчеркнул Богдан Безпалько.

Пока же президент Белоруссии надеется и дальше получать деньги из России. В частности, финансовая поддержка нужна ему в преддверии выборов в 2020 году, чтобы раздать средства бюджетникам, силовикам и своей "шляхте". "А Россия постоянно принуждает его к интеграции, избегая скандалов, резких заявлений и не поддаваясь на провокации", – заключил эксперт.