"Те же танцы": скандалиста Зеленского поставили на место

Эксперты продолжают гадать о том, какими будут итоги от первой личной встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского во время переговоров лидеров стран нормандской четверки в Париже. Писатель и публицист Николай Стариков признался "Дни.ру", что, по его мнению, прорыва от этих переговоров ждать явно не стоит.

Если раньше главными вопросами о предстоящей встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского были "где и когда она состоится?", то теперь на них появился конкретный ответ. Переговоры лидеров стран нормандской четверки назначены на 9 декабря, пройти они должны в Париже.

Отныне умы экспертов занимают рассуждения о том, до чего смогут договориться Владимир Путин, Эммануэль Макрон, Ангела Меркель и Владимир Зеленский, встретившись за одним столом. "От встречи в нормандском формате я не жду никаких дипломатических прорывов", – в разговоре с корреспондентом "Дни.ру" выразил свое мнение Николай Стариков. Ответственность за низкую результативность переговоров он возложил именно на украинскую сторону.

"Президент Украины продолжает танцевать те же танцы, которые танцевал его предшественник", – заметил публицист. И если раньше Петр Порошенко, как украинский лидер, демонстрировал презрение Киева к подписанным в Минске соглашения, то теперь ту же роль исполняет уже Владимир Зеленский. "Те же предложения, которые просто в принципе не могут обсуждаться на встрече руководителей государств", – подчеркнул Николай Стариков.

Отметим, встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского еще не состоялась, но уже оказалась окружена повышенным вниманием со стороны всего мира. Украинская общественность опасается, что их президент ударит в грязь лицом из-за своей неопытности, россияне же с тревогой ждут новых провокаций со стороны Киева.