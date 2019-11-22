Вице-президент Лукашенко: названы условия присоединения Белоруссии к России

Со своим прогнозом интеграции России и Белоруссии выступил
публицист Леонид Радзиховский. Есть три вариатна объединения двух стран,
считает он.
Первый – Белоруссия лишится независимости и присоединится к России как шесть областей. Права этих субъектов будут аналогичны тем, что есть у российских регионов. На его взгляд, такой вариант максимально выгоден для Москвы. Но Лукашенко с этим не согласится, считает Радзиховский.
Второй вариант предполагает вхождение Белоруссии в состав России в качестве единого субъекта. Но Минск это тоже не устраивает. "Независимое государство самоликвидируется и станет автономной республикой, а Лукашенко становится никем?" – передает слова Радзиховского портал "СН-плюс"
Остается третий вариант – создание конфедеративного государства с равными правами для России и Белоруссии. "Кем в этой комбинации станет Лукашенко? По-видимому, вице-президентом", – предположил публицист. Впрочем, на такую комбинацию Москва не пойдет, считает он.
О возможном объединении двух стран еще в июне высказался президент России Владимир Путин. Москва и Минск развивают Союзное государство, других планов у сторон нет, сказал он.
Планируется, что в начале декабря Владимир Путин и Александр Лукашенко подпишут план дальнейшей интеграции. Ранее в СМИ утекли сведения о том, что Россия и Белоруссия планируют сблизить законодательство, создать единую таможню. О политическом объединении речи не идет.
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