Россиян обвинили в краже унитазов с украинских кораблей

Главнокомандующий Военно-морских сил (ВМС) Украины Игорь Воронченко обвинил россиян в краже унитазов и других вещей с украинских кораблей, возвращенных Киеву после инцидента в Керченском проливе. Военачальник отметил, что из-за действий россиян суда не могли двигаться самостоятельно, передает в четверг "Царьград ТВ".
В интервью одному из телеканалов Воронеченко добавил, что корабли пришлось буксировать. В настоящее время они находятся в украинском Очаково. По словам главкома, россияне "угробили" суда, украв с катеров плафоны, розетки, лампочки и унитазы. Он заявил, что Киев намерен показать всему миру "варварство" россиян.
Пользователям социальных сетей эти обвинения показались настолько смешными, что они решили организовать флешмоб "Я/Мы украинский унитаз"и начали публиковать свои фотографии с этим лозунгом на бумаге в руках.
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