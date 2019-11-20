"Детский сад": Зеленского разнесли за нелепые оправдания

Владимир Зеленский явился на встречу с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем с бросающейся в глаза щетиной. В Сети опубликовано видео, на котором политик оправдывается за внешний вид во время пресс-конференции.
"Я хочу извиниться, что небритый. Это не просто так", – цитирует RT президента Украины. "У нас есть такое украинское слово – "забубоны". Чисто украинское слово, очень классное слово, я очень люблю", – добавил он.
Оказалось, что речь идет о предрассудках. "Такой есть "забубон". Знаете, сейчас я жду корабли. Корабли вернутся, тогда побреюсь", – наконец добрался до сути Зеленский.
Однако такое объяснение показалось экспертам и журналистам нелепым. "Детский сад", – на своей странице в "Телеграме" написал телеведущий Владимир Соловьев. "То браслетики, то щетина. Когда Зеленский уже поймет, что президентство – это не роль, а служение?" – добавил он.
В свою очередь ведущая Ольга Скабеева напомнила: украинские корабли были задержаны в 2018 году, когда Петр Порошенко, будучи в должности президента Украины, устроил провокацию с проникновением военных судов в российские территориальные воды. "Почему тогда брился раньше?" – задалась вопросом журналистка.
Простые пользователи Сети вовсе решили, что таким нехитрым способом Зеленский пытается привлечь внимание мировой общественности к себе и выставить возвращение кораблей так, словно этот процесс зависел от него. Однако, как отмечали эксперты, возвращение судов можно расценивать как жест доброй воли и своего рода аванс Киеву со стороны Москвы.
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