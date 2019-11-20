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Зеленский "опустил" доверчивых украинцев ниже плинтуса

Владимир Зеленский; Украина; новости. Фото: president.gov.ua
Граждане Незалежной связывали с Владимиром Зеленским надежды на улучшение жизни, однако существовать в нынешних реалиях им все сложнее. За первые полгода пребывания у власти глава государства запомнился тотальной некомпетентностью и пустыми обещаниями, констатировал руководитель Жилищного союза Украины Александр Скубченко. 
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До недавнего времени украинцы платили за коммуналку в среднем 15% доходов, сейчас – 20%. "Пообещал Зеленский, что пенсионеры после достижения 70 лет платить за услуги ЖКХ не будут. Шиш с маслом", – написал Скубченко на своей странице в "Фейсбуке".

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Обманул Зеленский украинцев и с тарифами на газ: обещал снизить, но цены растут, а в декабре будет очередной скачок. Та же ситуация с тарифами на отопление, рассказал Скубченко. Пустыми оказались и обещания президента об аудите жилого фонда.

"Вопрос не в том, что не успели. Вопрос в том, что даже не собирались ничего делать, ничего не делается сейчас и нет намеков, что собираются делать", – недоумевает эксперт.

Эйфория от избрания Зеленского проходит, украинцы возвращаются к суровой реальности. Под горячую руку команды "молодых реформаторов" и стоящих за ними олигархов попала самая социально незащищенная категория граждан – пенсионеры.

Пару месяцев назад Верховная рада, большинство мест в которой занимает пропрезидентская фракция "Слуга народа", приняла закон о всеобщей проверке пенсионных выплат. Теперь старикам приходится доказывать, что свои гроши они получают на законных основаниях.

С мест стали поступать жалобы, что чиновники лишают пенсионеров средств к существованию. Из-за хронического дефицита Пенсионного фонда они могут остаться без традиционных надбавок.

Скорее всего, государство при Зеленском продолжит сокращать социальные обязательства перед гражданами. Таково требование западных кредиторов. 

Автор: 20 ноября 2019, 11:16
ФОТОРЕПОРТАЖ

Яркие будни президента Зеленского

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